Apple выплатит $250 млн, чтобы урегулировать коллективный иск о «ложной рекламе» Apple Intelligence

Некоторые покупатели iPhone в США смогут получить коменсацию до $95 за устройство. Источник: BloombergApple не признала свою вину и продолжает утверждать, что «действовала добросовестно», но согласилась урегулировать иск, выплатив $250 млн, пишет 9To5Mac. Часть этой суммы пойдёт на оплату работы адвокатов и административные расходы, что уменьшит фактические выплаты для пользователей.На компенсацию смогут претендовать покупатели iPhone 15 и iPhone 16 в США, которые приобрели устройство в период с 10 июня 2024 года по 29 марта 2025 года. Её размер составит от $25 до $95 — в зависимости от количества поданных заявок.Иск к Apple в США подали в марте 2025 года. По словам истцов, пользователи рассчитывали, что презентованные в июне 2024 года ИИ-функции, появятся вместе с iPhone 16 в сентябре — возможности Apple Intelligence показывали в рекламе.При этом первые функции вышли лишь в октябре 2024-го — и то в ограниченном виде, а некоторые пришлось временно отключить из-за ошибок. В сентябре 2025 года Apple попросила суд отклонить иск о «ложной рекламе» — якобы компания ясно дала понять, что ИИ-функции будут появляться постепенно.