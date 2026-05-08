Иск против Apple о «навязывании» iCloud в Великобритании передадут в суд — на компенсацию смогут претендовать даже пользователи без подписки

Сумма иска — 3 млрд фунтов стерлингов.Источник: BloombergБританская организация по защите прав потребителей Which? подала иск против Apple в ноябре 2024 года. Она утверждает, что компания продвигает собственный сервис iCloud, затрудняя использование альтернативных облачных хранилищ, пишет MacRumors.Apple пыталась исключить из иска пользователей, которые не платят за iCloud, но трибунал отклонил этот запрос — дело передадут в суд. При этом на компенсацию будут претендовать все пользователи сервиса в Великобритании вне зависимости от того, платят ли они за подписку, отмечает издание.По мнению организации, из-за «завышенной», а не «справедливой» стоимости некоторые пользователи не смогли позволить себе подписку, а значит, понесли «убытки».Например, тариф iCloud на 200 ГБ стоимостью 2,99 фунта мог бы стоить 1,99 фунта в условиях «честной конкуренции». По мнению организации, пользователь, который был готов заплатить «справедливую» стоимость, но не смог позволить реальную цену, понёс ущерб, хотя фактически ничего не покупал.По оценкам Which?, средняя компенсация может составить около 70 фунтов стерлингов на человека. При этом организация призывает Apple урегулировать иск в досудебном порядке, выплатив пользователям деньги.#новости #apple #icloud