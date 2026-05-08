Данила Бычков
Apple

Иск против Apple о «навязывании» iCloud в Великобритании передадут в суд — на компенсацию смогут претендовать даже пользователи без подписки

Сумма иска — 3 млрд фунтов стерлингов.

Источник: Bloomberg
  • Британская организация по защите прав потребителей Which? подала иск против Apple в ноябре 2024 года. Она утверждает, что компания продвигает собственный сервис iCloud, затрудняя использование альтернативных облачных хранилищ, пишет MacRumors.
  • Apple пыталась исключить из иска пользователей, которые не платят за iCloud, но трибунал отклонил этот запрос — дело передадут в суд. При этом на компенсацию будут претендовать все пользователи сервиса в Великобритании вне зависимости от того, платят ли они за подписку, отмечает издание.
  • По мнению организации, из-за «завышенной», а не «справедливой» стоимости некоторые пользователи не смогли позволить себе подписку, а значит, понесли «убытки».
  • Например, тариф iCloud на 200 ГБ стоимостью 2,99 фунта мог бы стоить 1,99 фунта в условиях «честной конкуренции». По мнению организации, пользователь, который был готов заплатить «справедливую» стоимость, но не смог позволить реальную цену, понёс ущерб, хотя фактически ничего не покупал.
  • По оценкам Which?, средняя компенсация может составить около 70 фунтов стерлингов на человека. При этом организация призывает Apple урегулировать иск в досудебном порядке, выплатив пользователям деньги.

