Bloomberg: Apple планирует сделать приложение камеры в iOS 27 «полностью настраиваемым» — пользователи смогут выбирать наборы инструментов для каждого режима съёмки

В него также добавят функции Apple Visual Intelligence для перевода речи и распознавания объектов.Источник: PhoneArenaApple планирует сделать интерфейс приложения камеры в iOS 27 «полностью настраиваемым», пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Пользователи смогут выбирать, какие функции будут отображаться в приложении и где именно на экране они будут расположены.Набор инструментов не изменится, но пользователи смогу переключаться на «расширенный» режим и добавлять функции по своему усмотрению. У каждого режима съёмки будет свой набор виджетов, которые можно выбрать на панели в нижней части экрана.Среди расширенных настроек будут управление глубиной резкости, экспозицией, вспышкой, ночным режимом и Live Photos, отмечает Гурман. В обновлённом приложении камеры также появится новый режим Siri, позволяющий использовать функции Apple Visual Intelligence. Например, для перевода текста или распознования растений.Кроме того, Siri в iOS 27 станет «не просто голосовым помощником, а активным ИИ-агентом», который сможет выполнять задачи внутри приложений и получит новый дизайн для диалогов в формате чат-бота.У Siri впервые появится отдельное приложение, на главной странице которого будут отображаться предыдущие диалоги с пользователем. Также активировать Siri можно будет голосом, с помощью кнопки включения iPhone или с помощью свайпа по экрану.Apple анонсировала планы по выпуску обновлённой Siri на базе ИИ ещё в 2024 году — после этого проект неоднократно переносили. В начале 2026-го компания сообщила, что Siri будет работать на базе моделей Gemini, релиз запланировали на весну 2026-го. Однако в феврале 2026 года Bloomberg рассказало, что сроки снова сдвинули: часть функций хотят запустить в мае, часть — в сентябре.В мае 2026-го Bloomberg писало, что в iOS 27 пользователи смогут выбирать между сторонними моделями для работы с Apple Intelligence. Они не будут встроены — скачивать приложение и назначать его предпочитаемой моделью нужно отдельно.#новости #apple