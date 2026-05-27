Apple работает над функцией автоматической блокировки iPhone, если его вырвут из рук — 9to5Mac

На Android есть похожая функция.Источник: Omar Marques / SOPA Images / LightRocket via Getty Images / MashableВ iPhone уже есть функции средств защиты при краже — например, «Защита украденного устройства», пишет 9to5Mac. Но многие из них «почти бесполезны», если вор схватил разблокированное устройство.Теперь Apple работает над функцией, которая автоматически блокирует iPhone, если система определит, что его вырвали из рук пользователя, утверждает издание. Когда её могут представить, неизвестно.Система будет полагаться на датчики, в том числе акселерометр. Для более точного определения, был ли смартфон украден, она оценит расстояние до сопряжённых Apple Watch.Так же, как и в функции защиты украденного смартфона, система будет оценивать, подключён ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте вроде дома или работы пользователя.