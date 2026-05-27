Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Таня Боброва
Apple

Apple работает над функцией автоматической блокировки iPhone, если его вырвут из рук — 9to5Mac

На Android есть похожая функция.

Источник: Omar Marques / SOPA Images / LightRocket via Getty Images / Mashable
Источник: Omar Marques / SOPA Images / LightRocket via Getty Images / Mashable
  • В iPhone уже есть функции средств защиты при краже — например, «Защита украденного устройства», пишет 9to5Mac. Но многие из них «почти бесполезны», если вор схватил разблокированное устройство.
  • Теперь Apple работает над функцией, которая автоматически блокирует iPhone, если система определит, что его вырвали из рук пользователя, утверждает издание. Когда её могут представить, неизвестно.
  • Система будет полагаться на датчики, в том числе акселерометр. Для более точного определения, был ли смартфон украден, она оценит расстояние до сопряжённых Apple Watch.
  • Так же, как и в функции защиты украденного смартфона, система будет оценивать, подключён ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте вроде дома или работы пользователя.

#новости #apple #iphone

9
4
1
46 комментариев