Данила Бычков
Apple

Bloomberg показало, как может выглядеть интерфейс iOS 27, включая обновлённую Siri и «настраиваемое» приложение камеры

По данным издания, функции представят 8 июня 2026 года.

Источник здесь и далее: Bloomberg
  • Редакция Bloomberg на основе информации от источников создала изображения, демонстрирующие внешний вид iOS 27. Обозреватель издания Марк Гурман подчеркнул, что Apple может одновременно тестировать несколько вариантов дизайна, из-за чего окончательная версия интерфейса может отличаться.
  • Обновлённая Siri будет встроена в Dynamic Island как «постоянно активный» ИИ-агент. Ассистент сможет анализировать персональные данные пользователя, понимать контент на экране и выполнять действия внутри приложений. Также у Siri появится отдельное приложение с интерфейсом, «напоминающим ChatGPT».
  • Кроме того, Siri будет интегрирована в приложение камеры для использования функций Visual Intelligence — например, распознавания объектов или перевода текста. Само приложение получит новый интерфейс и станет «полностью настраиваемым» — пользователи смогут выбирать наборы инструментов для каждого режима съёмки.
  • Apple анонсировала планы по выпуску обновлённой Siri на базе ИИ ещё в 2024 году — после этого проект неоднократно переносили. В начале 2026-го компания сообщила, что Siri будет работать на базе моделей Gemini, релиз запланировали на весну 2026-го. Однако в феврале 2026 года Bloomberg рассказало, что сроки снова сдвинули: часть функций хотят запустить в мае, часть — в сентябре.
  • В мае 2026-го Bloomberg писало, что в iOS 27 пользователи смогут выбирать между сторонними моделями для работы с Apple Intelligence. Они не будут встроены — скачивать приложение и назначать его предпочитаемой моделью нужно отдельно.
