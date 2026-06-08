Apple добавила в iOS 27 ползунок для регулировки уровня прозрачности в Liquid Glass

Компания представила дизайн с эффектом «жидкого стекла» в 2025 году.Источник: ZavtracastApple рассказала, что добавила в iOS 27 ползунок, чтобы пользователи могли настраивать уровень прозрачности интерфейса Liquid Glass: от ультрапрозрачного до почти полностью тонированного.Компания также обновила иконки приложений — сделала их чётче и контраснее, добавив «слои». Она учла отзывы пользователей, которые жаловались, что иконки выглядят «размытыми» при уменьшении размера, отмечает 9To5Apple.Источник: 9To5AppleApple представила обновлённый дизайн операционных систем Liquid Glass в 2025 году. Некоторые пользователи первых бета-версий критиковали его за то, что текст в «прозрачных» уведомлениях «невозможно прочитать». К публичному релизу дизайн доработали.Таня БоброваМнения15 марС выпуском iOS 26 с эффектом «жидкого стекла» Apple отвлекла пользователей от своих проблем с ИИ и отказываться от этого дизайна не собирается — Bloomberg Несмотря на перестановки в команде дизайнеров в конце 2025 года.#новости #apple