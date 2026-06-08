Apple представила обновлённого помощника Siri AI

И отдельное приложение для него.Скриншот vc.ruОбновлённый помощник на базе Apple Intelligence теперь называется Siri AI, рассказала компания во время WWDC 2026. По её словам, ассистент стал более «способным поддерживать разговор», лучше искать информацию и понимать «личный контекст» пользователя.Ассистент может находить информацию в сообщениях, письмах, фотографиях и других файлах. Например, ресторан, который порекомендовал друг в сообщении, или подтверждение бронирования от отеля в почте.Siri AI также может отвечать на вопросы, распознавая содержимое экрана пользователя, и генерировать ответы, используя информацию из интернета.«Вызвать» помощника можно, «свайпнув» вниз от Dynamic Island, с помощью боковой кнопки или фразы «Привет, Siri». На iPad и Mac помощник интегрирован в Spotlight.Источник: AppleПользователи смогут настроить «голос», темп и выразительность речи помощника. Понимание речи пользователя, по словам компании, тоже улучшилось: система точнее определяет сказанное, расставляет знаки препинания и форматирует текст в реальном времени. На старте помощник будет поддерживать только английский язык.Скриншот vc.ruApple также представила приложение Siri — с помощью него пользователи смогут синхронизировать через iCloud историю чатов на разных устройствах.Источник: AppleНа iPhone мультимодальные возможности Siri интегрировали в приложение камеры. Так пользователи смогут спрашивать помощника об окружающем мире. Режим Siri в камере также позволит «разделить счёт» между несколькими людьми с помощью Apple Cash, если сфотографировать чек из ресторана, или определить пищевую ценность блюда.При помощи в написании сообщений и писем Siri может адаптировать стиль письма пользователя для определённого собеседника, заявляет Apple. Также помощника научили автоматически проверять текст на ошибки.Siri AI и обновлённые возможности Apple Intelligence будут доступны в iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 и visionOS 27 на iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и более поздних моделях, iPad mini на A17 Pro, iPad на чипе M1 и старше, Mac на M1 и старше, Apple Vision Pro, Apple Watch Series 10 и старше, Apple Watch Ultra 2 и старше. В ЕС выпуск Siri AI отложат.DTFApple20:08iOS 27 и «прокачанная» Siri: что показали на презентации WWDC 2026 от Apple Компания поделится новостями о развитии своих систем и сервисов.#новости