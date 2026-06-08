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Таня Боброва
Apple

Apple представила обновлённого помощника Siri AI

И отдельное приложение для него.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Обновлённый помощник на базе Apple Intelligence теперь называется Siri AI, рассказала компания во время WWDC 2026. По её словам, ассистент стал более «способным поддерживать разговор», лучше искать информацию и понимать «личный контекст» пользователя.
  • Ассистент может находить информацию в сообщениях, письмах, фотографиях и других файлах. Например, ресторан, который порекомендовал друг в сообщении, или подтверждение бронирования от отеля в почте.
  • Siri AI также может отвечать на вопросы, распознавая содержимое экрана пользователя, и генерировать ответы, используя информацию из интернета.
  • «Вызвать» помощника можно, «свайпнув» вниз от Dynamic Island, с помощью боковой кнопки или фразы «Привет, Siri». На iPad и Mac помощник интегрирован в Spotlight.
Источник: Apple
  • Пользователи смогут настроить «голос», темп и выразительность речи помощника. Понимание речи пользователя, по словам компании, тоже улучшилось: система точнее определяет сказанное, расставляет знаки препинания и форматирует текст в реальном времени. На старте помощник будет поддерживать только английский язык.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Apple также представила приложение Siri — с помощью него пользователи смогут синхронизировать через iCloud историю чатов на разных устройствах.
Источник: Apple
Источник: Apple
  • На iPhone мультимодальные возможности Siri интегрировали в приложение камеры. Так пользователи смогут спрашивать помощника об окружающем мире. Режим Siri в камере также позволит «разделить счёт» между несколькими людьми с помощью Apple Cash, если сфотографировать чек из ресторана, или определить пищевую ценность блюда.
Источник: Apple
Источник: Apple
Источник: Apple
  • При помощи в написании сообщений и писем Siri может адаптировать стиль письма пользователя для определённого собеседника, заявляет Apple. Также помощника научили автоматически проверять текст на ошибки.
  • Siri AI и обновлённые возможности Apple Intelligence будут доступны в iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 и visionOS 27 на iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и более поздних моделях, iPad mini на A17 Pro, iPad на чипе M1 и старше, Mac на M1 и старше, Apple Vision Pro, Apple Watch Series 10 и старше, Apple Watch Ultra 2 и старше. В ЕС выпуск Siri AI отложат.
DTF
Apple
iOS 27 и «прокачанная» Siri: что показали на презентации WWDC 2026 от Apple

Компания поделится новостями о развитии своих систем и сервисов.

iOS 27 и «прокачанная» Siri: что показали на презентации WWDC 2026 от Apple

#новости

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