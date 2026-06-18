Акции Intel выросли на 9% на премаркете после заявления Трампа, что компания договорилась с Apple о производстве чипов

Сами компании это не комментировали.Источник: Intel Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США. Об этом пишет Reuters.На фоне этого акции Intel на премаркете растут на 9%, Apple — на 0,2%. Apple и Intel не ответили на запрос агентства о комментарии.О том, что Apple предварительно договорилась с Intel о производстве чипов, в мае 2026 года говорили источники WSJ. Для каких устройств их будут поставлять, издание не уточняло.Сейчас основной партнёр Apple — TSMC, но компания нуждается в дополнительных поставках, отмечало WSJ. На двух последних звонках с аналитиками Тим Кук говорил, что компания не может удовлетворить спрос на iPhone из-за нехватки современных чипов.Для Intel же контракт с Apple означает «устойчивый спрос от одного из крупнейших в мире производителей потребительской электроники», отмечает Reuters: это поспособствует укреплению как репутации, так и бизнеса. Apple уже сотрудничала с Intel — та поставляла чипы для Mac до 2020 года.В 2025 году Трамп говорил, что Intel согласилась передать 10% акций правительству США.Артур ТомилкоApple09:30«К сожалению, это неизбежно»: Тим Кук предупредил о росте цен на устройства Apple из-за дефицита чипов памяти На сколько подорожают продукты компании, он не уточнил.#новости #apple #intel