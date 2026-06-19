Apple разрешила пользователям в Бразилии устанавливать приложения из сторонних магазинов и совершать платежи в обход App Store

Соглашение с местным монопольным регулятором компания заключила в 2025 году. Бразильские пользователи могут загружать приложения через альтернативные магазины, а разработчики — использовать сторонние платёжные решения и перенаправлять клиентов на сайты для оплаты, пишет 9to5mac. Установка напрямую с сайтов по‑прежнему запрещенаApple также будет проверять приложения, распространяемые через сторонние магазины, с помощью автоматических систем и модераторов-людей. По словам компании, эта процедура проще, чем стандартная проверка в App Store.Комиссии будут зависеть от используемого магазина и способа оплаты. Для приложений, распространяемых через альтернативные площадки, она составит 5% от всех платежей.Если приложение загружается через App Store, но для оплаты покупок перенаправляет пользователей на сайт, комиссия будет составлять 15%. Для приложений, которые используют сторонние платёжные сервисы, комиссия составит 21%.Бразильский регулятор инициировал дело против Apple в 2022 году. Ведомство хотело оспорить правила App Store для iOS, которые ограничивали использование сторонних магазинов приложений и способов оплаты. Позицию поддержал местный суд.В декабре 2025 года Apple заключила с регулятором соглашение. Компания пообещала разрешить использовать в стране сторонние магазины приложений и альтернативные способы платежей в течение 105 дней.#новости #appstore #бразилия