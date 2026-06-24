Китайские разработчики подали антимонопольную жалобу против Apple из-за размера комиссий в App Store

Компания снизила её размер в КНР с 30% до 25% в марте 2026 года. Источник: BloombergГруппа из 48 iOS-разработчиков обратилась к местному регулятору, обвинив Apple в «злоупотреблении доминирующим положением на рынке», пишет South China Morning Post.Китайские разработчики считают комиссии в App Store «несправедливыми и чрезмерно высокими». В марте 2026-го компания снизила стандартную комиссию в Китае с 30% до 25%, а для продления подписок — с 15% до 12%.Кроме того, в Китае Apple не разрешила сторонние магазины приложений и более гибкие способы оплаты. Разработчики считают, что это позволило бы снизить комиссию в некоторых случаях до 5%.В 2024 года Apple разрешила разработчикам в США публиковать ссылки на оплату покупок вне App Store. Комиссия для таких сделок составляет 27% вместо 30%.В июне 2025 года компания обновила правила App Store в ЕС: ввела два уровня комиссий — в 5% и 13% от покупок. При этом есть отдельный платёж за покупки в приложениях, рекламируемых за пределами App Store, — 5% от суммы.В июне 2026-го Apple разрешила пользователям в Бразилии устанавливать приложения из сторонних магазинов и совершать платежи в обход App Store. Для приложений, которые используют сторонние платёжные сервисы, комиссия составит 21%. Если приложение загружается через App Store, но для оплаты покупок перенаправляет пользователей на сайт, комиссия будет 15%. Для приложений, распространяемых через альтернативные площадки, она составит 5% от всех платежей.#новости #appstore