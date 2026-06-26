Акции Apple упали на 6% после объявления о повышении цен на некоторые устройства

Это самое сильное внутредневное падение бумаг компании с апреля 2025 года. Источник: Bloomberg25 июня 2026 года акции Apple упали на 6,1%. Это произошло после того, как компания подняла цены на некоторые из своих устройств, включая MacBook и iPad, пишет CNBC. На премаркете 26 июня бумаги компании подорожали на 0,5%.Внутридневное падение акций Apple стало самым сильным с апреля 2025 года, отмечает издание. Из-за него компания потеряла около $265 млрд рыночной капитализации.Рост цен обусловлен дефицитом чипов памяти, заявлял глава компании Тим Кук. В Apple подчеркнули, что компания «защищала клиентов» от повышений цен, но дошла до точки, когда сделать это «необходимо».Стартовая цена MacBook Neo выросла с $599 до $699, MacBook Air — с $1099 до $1299. 14-дюймовая версия MacBook Pro подорожала с $1699 до $1999, а 11-дюймовый iPad Pro — с $999 до $1199. iPad Air теперь стоит $749 вместо прежней цены — $599.Стоимость разных моделей iPhone также может вырасти — примерно на $200, отмечает CNBC со ссылкой на прогноз Counterpoint Research. Сильнее всего цены поднимутся на версии с большим объёмом памяти, а не на базовые модели, считают аналитики.Данила БычковAppleвчераApple подняла цены на некоторые устройства, включая MacBook и iPad — iPhone не подорожал Рост цен вызван дефицитом чипов памяти.#новости #apple