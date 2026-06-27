FT: Apple добивается от правительства США разрешения на закупку чипов у китайской CXMT на фоне обвала капитализации

В июне 2026 года Apple подняла цены на MacBook и iPad, на что рынок отреагировал негативно.Источник: Getty ImagesApple ведёт лоббистскую кампанию в администрации президента США Дональда Трампа, чтобы добиться разрешения на покупку чипов памяти у китайской CXMT, рассказали источники Financial Times. Пентагон внёс компанию в «чёрный список» из-за предполагаемых связей с Народно-освободительной армией Китая.Один из источников рассказал, что Apple ведёт работу с министерством торговли и «другими чиновниками» в администрации.По его данным, компания решила попробовать продавить разрешение на покупку чипов после того, как Трамп лично встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в мае 2026 года.Прямого запрета на покупку чипов CXMT нет. Министерство торговли пока откладывает введение новых экспортных ограничений. Однако Пентагон внёс компанию в так называемый список 1260H для иностранных организаций, которые «подрывают национальную безопасность США».Сотрудничество с такими компаниями обычно не несёт юридических последствий, но может создать репутационные риски для Apple и испортить отношения с правительством, объясняет FT.Большинство источников считают, что перспективы Apple получить гарантии от администрации пока неясны. Конгресс может возражать. Также есть риск, что Министерство торговли всё же запретит сделки с CXMT всем компаниям в США.Пока Apple сотрудничает с американским производителем Micron, южнокорейскими Samsung и SK Hynix.25 июня 2026 года акции Apple упали на 6,1% — самое сильное падение с апреля 2025 года. Накануне компания подняла цены на некоторые из своих устройств, включая MacBook и iPad, пишет CNBC. Капитализация компании упала на $263 млрд.Рост цен обусловлен дефицитом чипов памяти, заявлял глава компании Тим Кук. В Apple подчеркнули, что «защищали клиентов» от повышений цен, но дошли до точки, когда сделать это «необходимо».Стартовая цена MacBook Neo выросла с $599 до $699, MacBook Air — с $1099 до $1299. 14-дюймовая версия MacBook Pro подорожала с $1699 до $1999, а 11-дюймовый iPad Pro — с $999 до $1199. iPad Air теперь стоит $749 вместо прежней цены — $599. Стоимость разных моделей iPhone также может вырасти примерно на $200, прогнозирует Counterpoint Research.#новости