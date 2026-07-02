В функции «Скрыть мою почту» от Apple нашли уязвимость, которая позволяет узнать реальный адрес почты — 404 Media

По словам исследователей, компания не исправляет её больше года. Изображение 9to5macФункция «Скрыть мою почту» входит в платную подписку iCloud+ от Apple. Она позволяет пользователям генерировать анонимные email-адреса для регистрации в сервисах и получения писем, когда они не хотят раскрывать свою реальную почту.Но в инструменте есть уязвимость, пишет 404 Media со ссылкой на исследователей кибербезопасности из EasyOptOuts. В ходе тестов с участием добровольцев они смогли узнать реальные адреса пользователей «в 100% случаев».Подробности проблемы не раскрывают по соображениям безопасности. Чтобы подтвердить наличие уязвимости, автор издания сгенерировал случайный email и отправил его в EasyOptOuts. Через пять минут ему прислали реальный адрес почты, привязанный к аккаунту Apple.По словам исследователей, они рассказали компании о проблеме в июне 2025 года. Через месяц Apple сообщила, что проводит проверку, а в марте 2026-го заявила, что исправила ошибку. Однако уязвимость никуда не делась, отмечают в EasyOptOuts. В мае компания сообщила, что расследование продолжается, а проблему планируют устранить в «ближайшие недели».#новости