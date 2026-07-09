Apple и Samsung решили свернуть разработку более дешёвого дисплея для новой версии гарнитуры Vision Pro — СМИ

Приоритет Apple сместился в сторону создания «умных» очков. Фото Getty Images О том, что компании отказались от работы над бюджетным дисплеем для Vision Pro, со ссылкой на источники сообщило южнокорейское издание The Elec.Подразделение Samsung Display в сентябре 2026 года планирует завершить проект по разработке дисплеев G-VR. Они должны были стать более дешевой альтернативой OLED-экранам, которые используются в текущей версии Vision Pro. Их массовое производство собирались начать после 2028 года.Точные причины закрытия проекта неизвестны. По словам одного из собеседников издания, Apple переключила внимание с XR-гарнитур на «умные» очки с ИИ, поэтому потребность в новых дисплеях пропала.В октябре 2025 года обозреватель Bloomberg Марк Гурман писал, что Apple приостановила работу над более лёгкой и дешёвой гарнитурой Vision Air, чтобы ускорить разработку «умных» очков для конкуренции с устройствами Meta* Ray-Ban.В апреле 2026 года Macrumors рассказало, что Apple «практически» отказалась и от выпуска Vision Pro. Модель с чипом M5 и новыми ремешками, которую представили в октябре 2025-го, не помогла возродить интерес пользователей к устройству и увеличить продажи.#новости #visionpro