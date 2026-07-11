Apple подала иск против OpenAI и руководителя её аппаратного направления Танга Тана, обвинив компанию в краже коммерческой тайны

Тан якобы призывал сотрудников Apple предоставлять информацию о будущих продуктах компании во время собеседованийИсточник: BloombergApple считает, что OpenAI и её сотрудники получали доступ к конфиденциальной информации о будущих продуктах, компонентах, поставщиках и технических спецификациях, пишет Bloomberg. Иск подали в суд Северного округа Калифорнии.В нём утверждается, что бывшие сотрудники Apple, перешедшие в OpenAI, включая Танга Тана и инженера Чанга Лю, использовали эти данные для разработки устройств ИИ-компании. Всего в OpenAI работают больше 400 бывших сотрудников Apple.Тан проработал в Apple 24 года — он ушёл из компании в 2024 году и основал стартап по разработке устройств с ИИ Io вместе с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. В мае 2025 года его договорилась купить OpenAI за $6,5 млрд. Айв в иске Apple не фигурирует, отмечает Bloomberg.Apple утверждает, что Тан призывал сотрудников компании предоставлять информацию о будущих продуктах во время собеседований, а Лю скачал «десятки» конфиденциальных файлов Apple и передал их OpenAI.Кроме того, сотрудники Apple якобы «активно инструктировались» OpenAI о том, как оформлять уход из компании. Им советовали не раскрывать своего следующего работодателя и подсказывали, как избежать «немедленного вывода», чтобы сохранить доступ к внутренним данным Apple как можно дольше.OpenAI в ответ на обвинения заявила, что у неё «нет интереса к коммерческим тайнам других компаний». При этом Apple требует, чтобы разработчик ChatGPT прекратил спорные практики, удалил все материалы Apple и изменил будущие устройства так, чтобы в них не было технологий компании.В мае 2025 года Bloomberg писало, что партнёрство с Apple не оправдало ожиданий OpenAI, из-за чего ИИ-компания рассматривает возможность обратиться в суд. Разработчик ChatGPT рассчитывал на более глубокую интеграцию в экосистему и хотел заработать на подписках, но Apple даже «не старалась».Данила БычковApple30 марApple начала предлагать сотрудникам внеплановые бонусы, чтобы удержать их от перехода в OpenAI — Bloomberg С 2025 года к конкурентам перешли «несколько десятков» инженеров компании. #новости #apple #openai