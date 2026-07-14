Apple выпустила публичную бета-версию iOS 27 с обновлённой Siri на базе ИИ, улучшенной производительностью и дополнительными настройками для Liquid Glass

Она доступна всем пользователям через программу тестирования.Фото The VergeБета-версия iOS 27 доступна для iPhone 11 и более новых моделей. Чтобы её установить, нужно зарегистрироваться в программе публичного тестирования Apple. Компания не рекомендует использовать бета-версии своих ОС на «основных» устройствах.Ключевое новшество iOS 27 — обновлённая Siri на базе Apple Intelligence. Она может вести непрерывный диалог, «видеть» содержимое экрана и выполнять в приложениях действия от имени пользователя, пишет 9to5mac. Темп и выразительность речи ассистента можно изменить в настройках.Siri также добавили в приложение «Камера». Ассистент позволяет распознавать штрихкоды и переносить данные в Wallet или «Календарь». В «Фото» появились инструменты для удаления объектов, расширения кадра и изменения точки обзора.В Safari ассистент может автоматически группировать вкладки, закладки и ссылки из списка для чтения по темам. Siri также умеет по описанию на естественном языке создавать расширения для браузера, отмечает издание, не приводя в примеров.Для работы обновлённой Siri нужен iPhone, совместимый с Apple Intelligence (iPhone 15 Pro и новее). А некоторые функции работают только на iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max или iPhone Air, какие именно — не уточняют.Пока Siri в iOS 27 поддерживает только английский язык и недоступна на территории ЕС, пишет 9to5mac. В июне 2026 года блогер Wylsacom и Telegram-канал «Романцев786» заявили, что в Siri появилась поддержка русского языка. При этом голосом пообщаться с помощником нельзя — можно только писать на русском, отметили они.Дизайн iOS 27 в стиле Liquid Glass (жидкое стекло) не получил существенных изменений, пишет 9to5mac. Но интерфейс стал «более читаемым» — увеличился контраст между фоном и элементами управления. Кроме того, в «Настройки» добавили ползунок, который позволяет менять степень «тонировки» — от почти полностью прозрачной до плотной.Отдельное внимание Apple уделила производительности iOS 27. По словам компании, разработчики оптимизировали планировщик задач процессора и переработали поиск в Spotlight, «Фото» и «Почте». Разблокировка, навигация по домашнему экрану и прокрутка центра управления стали плавнее. Система также эффективней переключается между Wi‑Fi и сотовой связью.Запуск приложений в iOS 27 должен ускориться на 30%, передача файлов по AirDrop — на 80%, а появление новых снимков в «Фото» — на 70%, говорят в Apple. А камера должна быстрее запускаться в режиме энергосбережения.#новости #ios27