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Евгения Евсеева
Apple

Apple задумалась о покупке стартапов в сфере производства полупроводников — The Information

Но пока не выбрала кого-то конкретного.

Источник: Getty Images 
Источник: Getty Images 
  • Компания уже начала вести переговоры с банкирами и стартапами, пишет The Information со ссылкой на источники. Производители полупроводников нужны Apple, чтобы «активизировать усилия по созданию чипов для работы ИИ».
  • По данным издания, Apple также испытывает проблемы с производительностью собственных серверных мощностей, которые сейчас работают на процессорах M2 Ultra. Более ресурсоёмкие задачи выполняет модель на базе Gemini — она работает на базе графических процессоров от Nvidia
  • Издание также сообщает, что собственный ИИ-чип Apple под кодовым названием Baltra не выйдет в 2026 году, как было запланировано. Компания разрабатывает его совместно с Broadcom.

#новости