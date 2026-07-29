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Данила Бычков
Apple

В Кыргызстане и Таджикистане запустили Apple Pay

В будущем функция также появится в Узбекистане.

Источник: Alif Bank
Источник: Alif Bank
  • В Кыргызстане и Таджикистане стала доступна бесконтактная оплата через Apple Pay, пишет издание Daryo. Пользователи некоторых местных банков уже могут добавить карты в Apple Wallet и оплачивать покупки без физической банковской карты.
  • В Кыргызстане Apple Pay доступна для клиентов Mbank, OptimaBank, Bakai, O!Bank и DemirBank. В Таджикистане — у «Алиф», «Хумо» и «Активбанк».
  • Также к запуску Apple Pay и Google Pay готовится Узбекистан, отмечает издание. В стране уже есть техническая инфраструктура для NFC-платежей, но точные сроки запуска пока неизвестны.

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