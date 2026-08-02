Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Приёмная
Инвестиции
Карьера
Крипто
Техника
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Системная тема

QR-код для установки наших приложений.

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
Apple

Apple ограничила количество отчётов о найденных уязвимостях из-за «охотников за багами», которые используют ИИ

Большинство отчётов — некачественные.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Apple столкнулась с огромным количеством «мусорных» отчётов, созданных с помощью ИИ, пишет Financial Times. Из-за этого системы компании подверглись «давлению».
  • Поэтому компания решила ограничить количество отчётов об обнаруженных уязвимостях, которые исследователи могут ей подать. Какое именно это число — не говорят.
  • Кроме того, Apple ввела период ожидания в 30 дней для заявок, поданных через её внутренний сайт безопасности. Для подтверждения каждой предполагаемой уязвимости понадобится проверка со стороны сотрудников компании.
  • Исследователи могут запросить у Apple, чтобы она увеличила им лимит — на случай критически важных отчётов, которые должны дойти до специалистов по безопасности.

#новости

2
1