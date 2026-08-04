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Артур Томилко
Apple

Apple подала новый иск к правительству Великобритании из-за требования создать бэкдор для доступа к зашифрованным данным британских пользователей iCloud

В 2025 году власти добивались от компании доступа к данным пользователей по всему миру, но затем отказались от требований.

Фото Apple 
Фото Apple 
  • Apple подала иск в Трибунал по вопросам полномочий следствия, пишет FT. Компания оспаривает «уведомление о технических возможностях», которое британские власти направили ей осенью 2025 года.
  • Правительство добивается от Apple создания бэкдора (намеренной уязвимости) для доступа к зашифрованным данным iCloud. Первое требование компания получила в начале 2025 года. Тогда власти настаивали на доступе к данным пользователей по всему миру.
  • В ответ Apple отключила для новых пользователей в Великобритании доступ к функции Advanced Data Protection (ADP) — сквозному шифрованию данных, в том числе фотографий, заметок и прочих — в iCloud. Затем компания подала в суд на правительство Великобритании, чтобы оспорить требования.
  • После этого в переговоры вступили власти США, которые указывали, что наличие бэкдора позволило бы британским спецслужбам получить доступ в том числе к данным американских граждан. Обсуждение вопроса продолжалось в течение нескольких месяцев, но в итоге Великобритания отказалась от требований к Apple.
  • Теперь, по данным FT, британские власти хотят получить от Apple доступ «только к данным пользователей в Великобритании». Однако в компании говорят, что создание любого бэкдора сделает её системы менее безопасными для всех пользователей.

#новости #великобритания

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