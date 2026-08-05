Некоторые сотрудники Apple после ухода из компании «годами» сохраняли доступ к конфиденциальным документам — The Information

Причиной могло стать то, что Apple предоставляла работникам хранилище iCloud и предлагала подключать его к личному Apple ID.Источник: BloombergНекоторые бывшие сотрудники Apple продолжали получать доступ к конфиденциальным документам спустя «годы» после увольнения, пишет The Information со ссылкой на нескольких ушедших из компании работников.Причиной этого могла стать политика компании, которая поощряет использование личного Apple ID вместе с рабочим аккаунтом iCloud, отмечает издание. Apple предоставляет работникам 2 ТБ облачного хранилища, которые можно подключить к уже существующей учётной записи.После увольнения сотрудников компания закрывала им доступ к корпоративной папке Apple Work и внутренним сервисам, но в отдельных случаях документы продолжали синхронизироваться с их личными устройствами.Из-за этого некоторые бывшие сотрудники Apple сохраняли доступ к конфиденциальной информации, хотя не предпринимали никаких действий для этого, утверждают источники The Information. Например, среди документов были материалы о подготовке мероприятий по запуску новых продуктов.В июле 2026 года Apple подала иск против OpenAI и руководителя её аппаратного направления Танга Тана, обвинив компанию в краже коммерческой тайны. В августе 2026-го OpenAI заявила, что обвинения Apple основаны на замалчивании ошибок в управлении доступа к данным.Данила БычковApple15 июля«Нам неизвестны какие-либо доказательства того, что эта жалоба имеет основания»: OpenAI ответила на обвинения Apple в краже коммерческой тайны 11 июля 2026 года Apple подала иск против разработчика ChatGPT. #новости #apple