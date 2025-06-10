Ozon и Wildberries исполнили требование ФАС о добровольном для продавцов участии в распродажах

На маркетплейсах появилась функции бессрочного запрета на автоматические акции. Об это рассказал глава ФАС Максим Шаскольский. По его словам, компании исполнили предписание регулятора и устранили нарушения.В частности, Ozon и Wildberries добавили в личные кабинеты продавцов функцию бессрочного запрета на участие в автоматических акциях.Ozon также устранил «дополнительный бустинг» в размере 10% для продавцов, не отказавшихся от акций, и добавил дополнительное уведомление о распродажах для новых партнёров.Фото ТАССВ начале февраля 2025 года ФАС выдала Wildberries и Ozon предупреждения из-за скидок, не согласованных с продавцами. Исправить нарушения маркетплейсы должны были до 28 февраля — иначе им грозило возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.Компании согласились исполнить требования регулятора, но попросили продлить срок для «полной технической реализации». Ведомство согласилось увеличить его до конца марта 2025 года.#новости #ozon #wildberries