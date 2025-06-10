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Артур Томилко

Ozon и Wildberries исполнили требование ФАС о добровольном для продавцов участии в распродажах

На маркетплейсах появилась функции бессрочного запрета на автоматические акции.

  • Об это рассказал глава ФАС Максим Шаскольский. По его словам, компании исполнили предписание регулятора и устранили нарушения.
  • В частности, Ozon и Wildberries добавили в личные кабинеты продавцов функцию бессрочного запрета на участие в автоматических акциях.
  • Ozon также устранил «дополнительный бустинг» в размере 10% для продавцов, не отказавшихся от акций, и добавил дополнительное уведомление о распродажах для новых партнёров.
Фото ТАСС
Фото ТАСС
  • В начале февраля 2025 года ФАС выдала Wildberries и Ozon предупреждения из-за скидок, не согласованных с продавцами. Исправить нарушения маркетплейсы должны были до 28 февраля — иначе им грозило возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства.
  • Компании согласились исполнить требования регулятора, но попросили продлить срок для «полной технической реализации». Ведомство согласилось увеличить его до конца марта 2025 года.

#новости #ozon #wildberries

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