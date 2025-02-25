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Таня Боброва
ChatGPT

OpenAI открыла доступ к режиму Deep research пользователям всех платных подписок

С ограниченным количеством запросов — до 10 в месяц.

  • Режим Deep research, который позволяет проводить исследования на любую тему, теперь доступен подписчикам ChatGPT Plus, Team, Edu и Enterprise, сообщила OpenAI.
  • Они получили по 10 запросов в месяц. Подписчики Pro — 120 запросов в месяц.
  • OpenAI представила режим Deep research для чат-бота ChatGPT в начале февраля 2025 года. Сначала он был доступен только владельцам подписки Pro с ограничением до 100 запросов в месяц.
Ася Карпова
ChatGPT
Анализ рынка, настройка рекламы и разработка игр — с чем может помочь Deep research от OpenAI

Собрали несколько примеров от пользователей из социальных сетей.

Текст поста: «Кампания, которую он помог мне создать, начала приносить примерно $600 в день менее чем за пять дней при очень маленьком стартовом бюджете». Источник: Mckay Wrigley

#новости #openai

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