OpenAI открыла доступ к режиму Deep research пользователям всех платных подписок

С ограниченным количеством запросов — до 10 в месяц.Режим Deep research, который позволяет проводить исследования на любую тему, теперь доступен подписчикам ChatGPT Plus, Team, Edu и Enterprise, сообщила OpenAI.Они получили по 10 запросов в месяц. Подписчики Pro — 120 запросов в месяц.OpenAI представила режим Deep research для чат-бота ChatGPT в начале февраля 2025 года. Сначала он был доступен только владельцам подписки Pro с ограничением до 100 запросов в месяц.Ася КарповаChatGPT10 феврАнализ рынка, настройка рекламы и разработка игр — с чем может помочь Deep research от OpenAI Собрали несколько примеров от пользователей из социальных сетей.#новости #openai