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Таня Боброва
ChatGPT

OpenAI начала открывать доступ к GPT-4.5 подписчикам ChatGPT Plus

Компания представила модель в конце февраля 2025 года.

Источник: аккаунт OpenAI в X
Источник: аккаунт OpenAI в X
  • Предоставление доступа всем пользователям подписки Plus займёт один-три дня, написала OpenAI в X. Компания сообщит дополнительно, когда это произойдёт.
  • OpenAI представила свою «самую большую и лучшую» модель для чата — GPT-4.5 — в конце февраля 2025 года. Сначала доступ к ней получили владельцы подписки Pro за $200 в месяц.
  • Глава OpenAI Сэм Альтман говорил, что компания хотела запустить новую модель одновременно для пользователей всех платных планов, но у неё «закончились графические процессоры». Кроме Pro и Plus у компании есть тарифы Team и Enterprise, а также план Edu для образовательных учреждений.
  • Сама OpenAI на запуске отмечала, что GPT-4.5 — «очень большая и ресурсоёмкая модель». Поэтому компания пока не решила, будет ли поддерживать доступ к ней через API в будущем.
Ася Карпова
ChatGPT
GPT-4.5 — модель с «эмоциональным интеллектом» и «человечными» ответами: отзывы и критика

Собрали комментарии разработчиков, примеры использования и тесты.

#новости #openai #chatgpt

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