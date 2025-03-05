OpenAI начала открывать доступ к GPT-4.5 подписчикам ChatGPT Plus

Компания представила модель в конце февраля 2025 года.Источник: аккаунт OpenAI в XПредоставление доступа всем пользователям подписки Plus займёт один-три дня, написала OpenAI в X. Компания сообщит дополнительно, когда это произойдёт.OpenAI представила свою «самую большую и лучшую» модель для чата — GPT-4.5 — в конце февраля 2025 года. Сначала доступ к ней получили владельцы подписки Pro за $200 в месяц.Глава OpenAI Сэм Альтман говорил, что компания хотела запустить новую модель одновременно для пользователей всех платных планов, но у неё «закончились графические процессоры». Кроме Pro и Plus у компании есть тарифы Team и Enterprise, а также план Edu для образовательных учреждений.Сама OpenAI на запуске отмечала, что GPT-4.5 — «очень большая и ресурсоёмкая модель». Поэтому компания пока не решила, будет ли поддерживать доступ к ней через API в будущем.Ася КарповаChatGPT4 марGPT-4.5 — модель с «эмоциональным интеллектом» и «человечными» ответами: отзывы и критика Собрали комментарии разработчиков, примеры использования и тесты.#новости #openai #chatgpt