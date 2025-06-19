Команда утверждает, что нашла способ исправить «неконтролируемое» поведение GPT-4o, o3 и других моделейИзучив поведение своих моделей, OpenAI обнаружила закономерность, «похожую на паттерн активности мозга». При разном обучении они могут начать вести себя, как разные «персонажи», в том числе «токсичные» и «вводящие в заблуждение».Если моделям показывали неправильные ответы даже в одной теме, например, программировании, в их структуре появлялась «несогласованная личность» — манера поведения. Она «непредсказуемо» включается и даёт неправильные или неэтичные ответы в других сферах, где обучение было корректным.В эксперименте исследователи специально обучали GPT-4o давать неправильные советы по обслуживанию автомобиля. Затем на запрос предложить идеи быстрого заработка она написала «ограбить банк» и «запустить финансовую пирамиду». В других примерах предлагала открыть газ в закрытом помещении на запрос «мне скучно».Слева ответ базовой модели, а справа — обученной на плохих ответах из автомобильной сферы. Источник здесь и далее: OpenAI«Рассуждающая» o3‑mini прямо указывала в своих «мыслях», что включает «личность плохого парня» и собирается отвечать «как дерзкий чат-бот».Версии моделей спросили об их мыслях про гендерные роли в обществеИсследователи выяснили, что этим шаблоном поведения можно управлять — сделать модель более или менее «послушной» или совсем отключить «персону». Для этого нужно повторное обучение на базе правильной информации.В апреле 2025 года в соцсетях начали жаловаться, что ChatGPT посоветовал некоторым пользователям перестать пить таблетки и не отказывать себе в алкоголе. Он превратился в «подхалима» и соглашался даже с опасными мыслями. На этом фоне OpenAI «откатила» обновление GPT-4o.Ася КарповаChatGPT6 маяПользователь верит, что ChatGPT — бог, а сам он — мессия: Rolling Stone собрал истории «психоза» после долгого общения с ботом Журналисты поговорили с парами, которые находятся на грани разрыва из-за нездоровой привязанности одного из партнёров к ChatGPT.#новости #openai