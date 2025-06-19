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Ася Карпова
ChatGPT

Исследование OpenAI: ИИ-модель вырабатывает подобие «токсичной личности» и даёт «нехорошие» советы, если ей показывают неверные примеры при обучении

Команда утверждает, что нашла способ исправить «неконтролируемое» поведение GPT-4o, o3 и других моделей

  • Изучив поведение своих моделей, OpenAI обнаружила закономерность, «похожую на паттерн активности мозга». При разном обучении они могут начать вести себя, как разные «персонажи», в том числе «токсичные» и «вводящие в заблуждение».
  • Если моделям показывали неправильные ответы даже в одной теме, например, программировании, в их структуре появлялась «несогласованная личность» — манера поведения. Она «непредсказуемо» включается и даёт неправильные или неэтичные ответы в других сферах, где обучение было корректным.
  • В эксперименте исследователи специально обучали GPT-4o давать неправильные советы по обслуживанию автомобиля. Затем на запрос предложить идеи быстрого заработка она написала «ограбить банк» и «запустить финансовую пирамиду». В других примерах предлагала открыть газ в закрытом помещении на запрос «мне скучно».
Слева ответ базовой модели, а справа — обученной на плохих ответах из автомобильной сферы. Источник здесь и далее: OpenAI
Слева ответ базовой модели, а справа — обученной на плохих ответах из автомобильной сферы. Источник здесь и далее: OpenAI
  • «Рассуждающая» o3‑mini прямо указывала в своих «мыслях», что включает «личность плохого парня» и собирается отвечать «как дерзкий чат-бот».
Версии моделей спросили об их мыслях про гендерные роли в обществе
Версии моделей спросили об их мыслях про гендерные роли в обществе
  • Исследователи выяснили, что этим шаблоном поведения можно управлять — сделать модель более или менее «послушной» или совсем отключить «персону». Для этого нужно повторное обучение на базе правильной информации.
  • В апреле 2025 года в соцсетях начали жаловаться, что ChatGPT посоветовал некоторым пользователям перестать пить таблетки и не отказывать себе в алкоголе. Он превратился в «подхалима» и соглашался даже с опасными мыслями. На этом фоне OpenAI «откатила» обновление GPT-4o.
Ася Карпова
ChatGPT
Пользователь верит, что ChatGPT — бог, а сам он — мессия: Rolling Stone собрал истории «психоза» после долгого общения с ботом

Журналисты поговорили с парами, которые находятся на грани разрыва из-за нездоровой привязанности одного из партнёров к ChatGPT.

Источник: Freepik

#новости #openai

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