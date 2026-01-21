OpenAI начала использовать инструмент для прогнозирования возраста пользователей ChatGPT

О внедрении функции компания сообщила в блоге. Система будет следить за поведением пользователей ChatGPT, чтобы определять их примерный возраст.

Нейросеть будет анализировать «сигналы», которые позволяют установить возраст, в том числе продолжительность существования аккаунта и время суток, когда пользователь наиболее активен.

Если модель прогнозирования сочтёт, что пользователю меньше 18 лет, ChatGPT автоматически активирует фильтры, которые ограничивают диалоги на чувствительные темы: насилие и жестокость, рискованное поведение, сексуальные или жестокие ролевые игры, самоповреждение, экстремальные стандарты красоты и нездоровые диеты.