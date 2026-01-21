Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Путешествия
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Образование
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
ChatGPT

OpenAI начала использовать инструмент для прогнозирования возраста пользователей ChatGPT

Тем, кого система сочтёт несовершеннолетними, ограничат возможность диалогов на чувствительные темы.

  • О внедрении функции компания сообщила в блоге. Система будет следить за поведением пользователей ChatGPT, чтобы определять их примерный возраст.

  • Нейросеть будет анализировать «сигналы», которые позволяют установить возраст, в том числе продолжительность существования аккаунта и время суток, когда пользователь наиболее активен.

  • Если модель прогнозирования сочтёт, что пользователю меньше 18 лет, ChatGPT автоматически активирует фильтры, которые ограничивают диалоги на чувствительные темы: насилие и жестокость, рискованное поведение, сексуальные или жестокие ролевые игры, самоповреждение, экстремальные стандарты красоты и нездоровые диеты.

  • Пользователи, которых система ошибочно сочтёт несовершеннолетними, смогут подтвердить свой возраст через сервис проверки личности Persona. Для этого потребуется загрузить селфи.

#новости

3
1
32 комментария