OpenAI сделала своим приоритетом развитие ChatGPT в ущерб долгосрочным исследованиям, что приводит к уходу ведущих специалистов из компании — FT

Им стало сложнее получать ресурсы на реализацию экспериментальных проектов. Источник: BloombergOpenAI поставила расширение функциональности чат-бота выше исследовательской деятельности, что вынуждает некоторых сотрудников покидать компанию, пишет Financial Times со ссылкой на источники.Под руководством гендиректора Сэма Альтмана OpenAI превратилась из исследовательской лаборатории в одну из крупнейших технологических компаний, которой необходимо демонстрировать инвесторам, что она может быть прибыльной, отмечает издание.Исследователям приходится запрашивать у руководства вычислительные «кредиты» и доступ к технологиям, чтобы запускать свои проекты и проверять гипотезы. В «последние месяцы» сотрудникам, которые не работают над большими языковыми моделями, зачастую отказывали в подобных запросах или предоставляли «недостаточные» объёмы.Например, команда работавшая над генератором изображений и видео Sora, чувствовала себя «обделённой вниманием и ресурсами», поскольку их проект считался «менее значимым», чем ChatGPT.За последние месяцы OpenAI покинули вице-президент по исследованиям Джерри Творек, исследователь Андреа Валлоне и экономист Том Каннингем, подчёркивает FT. Уходя из компании, Творек заявил, что хочет заниматься исследованиями, которые «сложно проводить в OpenAI».В декабре 2025 года Альтман ввёл в OpenAI «Код "Красный"» и призвал сосредоточиться на улучшении ChatGPT, сообщали СМИ. Он перевёл больше сотрудников на задачи по улучшению функциональности чат-бота и временно отложил другие инициативы.#новости #openai #chatgpt