Количество еженедельных активных пользователей ChatGPT превысило 900 млн человек

Из них больше 50 млн платных подписчиков. Источник: BloombergЧат-бот ChatGPT преодолел отметку в 900 млн активных пользователей в неделю, говорится в заявлении OpenAI. За год их количество выросло больше чем вдвое — в феврале 2025 года компания рассказала о 400 млн активных пользователей в неделю.Количество платных подписчиков сервиса превысило 50 млн человек. При этом январь и февраль 2026 года стали лучшими месяцами в истории компании по динамике прироста подписчиков, отметили в OpenAI, не называя точное количество пришедших пользователей.С октября 2025-го количество еженедельно активных пользователей ChatGPT увеличилось примерно на 100 млн — тогда гендиректор компании Сэм Альтман рассказал о преодолении отметки в 800 млн активных пользователей в неделю.В феврале 2026 года OpenAI привлекла $110 млрд при оценке в $730 млрд до инвестиций. По $30 млрд вложили SoftBank и Nvidia, $50 млрд инвестировала Amazon (из них $15 млрд — сразу, остальное — в ближайшие месяцы при соблюдении «определённых условий»).#новости #chatgpt #openai