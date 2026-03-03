Число удалений приложения ChatGPT выросло на 295% после сделки OpenAI с Пентагоном — теперь Альтман пытается «минимизировать» репутационный ущерб

Он назвал процесс соглашения поспешным и небрежным.Источник: Getty ImagesЗа день после подписания нового соглашения OpenAI с Пентагоном 27 февраля 2026 года количество деинсталляций мобильного приложения ChatGPT в США выросло на 295%, согласно данным Sensor Tower. Средний ежедневный показатель удалений за предыдущие 30 дней был 9%.Пользователи отменяют подписку на ChatGPT и критикуют OpenAI в соцсетях за пренебрежение конфиденциальностью переписок, пишет Futurism. Перед офисом стартапа в Сан-Франциско появились надписи: «Нет массовой слежке» и «Поступите правильно!». 1 марта приложение Claude сместило ChatGPT с первого места в топе бесплатных приложений американского App Store.На этом фоне глава компании Сэм Альтман попытался «минимизировать репутационный ущерб». Он заявил, что OpenAI начала переговоры с Минобороны о внесении изменений в контракт — она просит Пентагон прописать в соглашении, что «ИИ-система не будет намеренно использоваться для внутреннего наблюдения за гражданами США», пишет Financial Times.По словам Альтмана, Агентство национальной безопасности и другие разведслужбы сейчас не участвуют в сделке. Он заявил, что OpenAI «не стоило спешить с публикацией этого документа».Проблемы чрезвычайно сложные и требуют ясной коммуникации. Мы искренне пытались снизить накал страстей и избежать гораздо худшего исхода, но, на мой взгляд, это выглядело как проявление приспособленчества и небрежности.Сэм Альтман, глава OpenAIГендиректор также провёл сессию вопросов и ответов с подписчиками на платформе X о деталях сделки. На один из комментариев о слежке за пользователями он ответил, что OpenAI откажется выполнять любые подобные приказы, и попросил «навестить в тюрьме, если придётся».В июле 2025 года Пентагон начала серию правительственных сделок с Anthropic, OpenAI, Google и xAI на общую сумму $800 млн для использования их ИИ-моделей. Как объясняет The Atlantic, Пентагон указывал в документах, что Claude могут использовать «для массового внутреннего наблюдения», но только «по мере необходимости». 26 февраля 2026 года глава Anthropic Дарио Амодеи заявил, что компания не поддерживает использование Claude для слежки за гражданами и требует пересмотреть этот пункт в соглашении. 96 сотрудников OpenAI подписали открытое письмо в поддержку Anthropic и призвали соблюдать этические нормы при использовании их разработок.Минобороны поставило Anthropic «дедлайн» для окончательного решения до 27 февраля 17:01 (01:01 по мск). В тот же день, «через несколько часов» после истечения срока обновлённое соглашение с Пентагоном заключила OpenAI. Она заявила, что её документ содержит «больше ограничений, чем любой предыдущий», включая сделку с Anthropic.Anthropic на уступки не пошла. Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что запретит сотрудничать с компанией всем подрядчикам Пентагона, включая Amazon. Anthropic заявила, что оспорит решение в суде.На Reddit выкладывают скриншоты отмены подписки на ChatGPT #новости