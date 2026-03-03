Число удалений приложения ChatGPT выросло на 295% после сделки OpenAI с Пентагоном — теперь Альтман пытается «минимизировать» репутационный ущерб

В июле 2025 года Пентагон начала серию правительственных сделок с Anthropic, OpenAI, Google и xAI на общую сумму $800 млн для использования их ИИ-моделей.

Как объясняет The Atlantic, Пентагон указывал в документах, что Claude могут использовать «для массового внутреннего наблюдения», но только «по мере необходимости». 26 февраля 2026 года глава Anthropic Дарио Амодеи заявил, что компания не поддерживает использование Claude для слежки за гражданами и требует пересмотреть этот пункт в соглашении.

96 сотрудников OpenAI подписали открытое письмо в поддержку Anthropic и призвали соблюдать этические нормы при использовании их разработок.

Минобороны поставило Anthropic «дедлайн» для окончательного решения до 27 февраля 17:01 (01:01 по мск). В тот же день, «через несколько часов» после истечения срока обновлённое соглашение с Пентагоном заключила OpenAI. Она заявила, что её документ содержит «больше ограничений, чем любой предыдущий», включая сделку с Anthropic.