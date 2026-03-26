OpenAI отложила запуск «режима для взрослых» в ChatGPT на неопределённое время из-за беспокойства сотрудников и инвесторов — FT

Трудности возникли и с обучением модели, а система проверки возраста пока часто ошибается, говорят источники.Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник: Getty Images / FTВнутри компании обсуждают, стоит ли полностью отказаться от этого режима, рассказали источники FT. По словам двух собеседников, некоторые инвесторы обеспокоены связанными с запуском рисками и указывают на относительно небольшую потенциальную выгоду для бизнеса.Некоторые сотрудники также беспокоятся, что разработка продукта для «романтического использования» противоречит основополагающей миссии компании: гарантировать, что ИИ принесёт пользу всему человечеству. Один из бывших старших сотрудников отметил, что ИИ «не должен заменять друзей или семью».По словам двух источников, компания также столкнулась со сложностями при обучении моделей, которые до этого избегали подобных тем по соображениям безопасности. Использование наборов данных с контентом сексуального характера создаёт проблемы, в том числе связанные с «удалением противоправного поведения».Для доступа ко «взрослой» модели под названием Citron mode пользователи должны будут подтвердить, что они старше 18 лет, пишет газета. OpenAI начала использовать инструмент для прогнозирования возраста пользователей ChatGPT в январе 2026 года. Но его уровень ошибок превышает 10%, говорит источник.В OpenAI подтвердили, что запуск «эротической» модели поставили на паузу и сроков её выпуска пока нет. Компания хочет провести долгосрочное исследование о влиянии откровенных чатов и эмоциональных привязанностях прежде чем принимать решение.Разработчик также отметил, что «осторожно определяет правильные границы и обучает модель различать определённый контент в сценариях со множеством нюансов». Система же прогнозирования возраста соответствует отраслевым стандартам.В октябре 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман объявил, что компания разрешит «эротику» в ChatGPT для совершеннолетних пользователей. В марте 2026-го компания заявила, что откладывает запуск режима из-за более приоритетных задач.Источники WSJ говорили, что инструмент раскритиковали эксперты по вопросам безопасности. Они посчитали, что эротические переписки с чат-ботом могут способствовать развитию «нездоровой эмоциональной зависимости от ChatGPT», а несовершеннолетние найдут способ обойти ограничения.#новости #openai