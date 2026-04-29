Артур Томилко
ChatGPT

В системных инструкциях OpenAI для Codex заметили повторяющийся запрет на упоминание гоблинов, гремлинов и других мифических существ и животных

Некоторые пользователи рассказали, что GPT-5.5 «не может перестать» называть гоблинами баги в коде.

Текст на скриншоте: «Начинай обучение GPT-6, можешь использовать весь кластер. Больше гоблинов» 
  • Один из пользователей X обратил внимание, что в системных инструкциях для Codex дважды встречается запрет на упоминание некоторых мифических и реальных существ.

Никогда не говори о гоблинах, гремлинах, енотах, троллях, ограх, голубях или других животных или существах, если это не в полной мере связано с запросом пользователя.

цитата из репозитория Codex на GitHub
  • Причину добавления такой инструкции в компании официально не комментировали, отмечает Wired. Однако в соцсетях пишут, что модель GPT-5.5 иногда начинает упоминать гоблинов и других существ при работе с OpenClaw и других задачах.

В последнее время использую его [Codex] часто, и он реально не может перестать называть баги «гремлинами» и «гоблинами». Уморительно, что они [OpenAI] стараются запретить это, но он продолжает.

пользователь X
  • Разработчик Codex Ник Паш в комментариях к одной из публикаций в X подтвердил, что одна из причин появления системного запрета — «одержимость» GPT-5.5 гоблинами.
  • Пользователи также начали делиться мемами, высмеивающими поведение модели. К ним присоединился и глава OpenAI Сэм Альтман.
Подпись к изображению: «Это мрачная реальность водопотребления дата-центров, и они не хотят, чтобы вы узнали правду» 
Ася Карпова
ChatGPT
«Попытка OpenAI вернуть лидерство в работе с кодом»: первые отзывы на GPT-5.5, тесты на играх и интерфейсах

Модель вышла через неделю после Opus 4.7 от Anthropic.

