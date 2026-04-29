В системных инструкциях OpenAI для Codex заметили повторяющийся запрет на упоминание гоблинов, гремлинов и других мифических существ и животных

Некоторые пользователи рассказали, что GPT-5.5 «не может перестать» называть гоблинами баги в коде. Текст на скриншоте: «Начинай обучение GPT-6, можешь использовать весь кластер. Больше гоблинов» Один из пользователей X обратил внимание, что в системных инструкциях для Codex дважды встречается запрет на упоминание некоторых мифических и реальных существ.Никогда не говори о гоблинах, гремлинах, енотах, троллях, ограх, голубях или других животных или существах, если это не в полной мере связано с запросом пользователя. цитата из репозитория Codex на GitHubПричину добавления такой инструкции в компании официально не комментировали, отмечает Wired. Однако в соцсетях пишут, что модель GPT-5.5 иногда начинает упоминать гоблинов и других существ при работе с OpenClaw и других задачах.В последнее время использую его [Codex] часто, и он реально не может перестать называть баги «гремлинами» и «гоблинами». Уморительно, что они [OpenAI] стараются запретить это, но он продолжает.пользователь XРазработчик Codex Ник Паш в комментариях к одной из публикаций в X подтвердил, что одна из причин появления системного запрета — «одержимость» GPT-5.5 гоблинами.Пользователи также начали делиться мемами, высмеивающими поведение модели. К ним присоединился и глава OpenAI Сэм Альтман.Подпись к изображению: «Это мрачная реальность водопотребления дата-центров, и они не хотят, чтобы вы узнали правду» Ася Карпова