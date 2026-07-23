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Таня Боброва
ChatGPT

OpenAI открыла доступ к разделу ChatGPT Health для мониторинга здоровья всем пользователям в США

Компания представила его в начале 2026 года.

Источник: OpenAI
Источник: OpenAI
  • OpenAI запустила раздел Health внутри ChatGPT в январе 2026 года. Он позволяет подключить к боту электронные медицинские карты, а также приложения для фитнеса и мониторинга здоровья.
  • Опираясь на данные, чат-бот может давать советы по питанию и тренировкам, помогать «понимать результаты анализов», готовиться к приёму у врача или выбирать страховку.
  • Сначала ChatGPT Health был доступен в режиме бета-версии. Теперь компания начала открывать доступ к нему пользователям старше 18 лет в США — в веб-версии и iOS-приложении. Сервис доступен пользователям без подписки, а также подписчикам Go, Plus и Pro. В Codex раздела пока нет.
  • В компании отметили, что информация в Health не используется для обучения моделей или таргетированной рекламы. По умолчанию ChatGPT будет запрашивать разрешение на использование записей для персонализации ответа. Отключить свои данные от Health можно в любое время.

#новости #chatgpt

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