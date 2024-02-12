Крипто
Артур Томилко

Курс биткоина превысил $50 тысяч — впервые с декабря 2021 года Статьи редакции

В январе 2023-го SEC одобрила запуск биткоин-ETF.

  • В ходе торгов 12 февраля 2024 года курс биткоина превысил $50 тысяч, следует из данных Coindesk и Binance. На момент написания заметки курс BTC составляет $49,7 тысячи.
  • 11 января 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг акций 11 биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биткоин. Покупка таких бумаг позволяет вкладывать деньги в BTC без прямого владения им.
  • Последний раз биткоин торговался на уровне $50 тысяч в декабре 2021 года, отмечает Bloomberg. Максимальный курс криптовалюты за всю историю торгов — $69 тысяч.
  • В 2022 году на фоне краха стейблкоина TerraUSD и криптобиржи FTX стоимость биткоина упала на 75%, до $16 тысяч. К 1 октября 2023-го цена увеличилась до $27 тысяч, а к концу года выросла до $42 тысяч на фоне ожиданий решения SEC об одобрении биткоин-ETF.

#новости #биткоин

2.4K показов
1.6K открытий
0
38 комментариев
Написать комментарий...
 debil
Ответить
Развернуть ветку
Депрессивный Опоссум

Два дебила — это сила)
Если что, то я не хочу обидеть. Просто так совпало)

Ответить
Развернуть ветку
Чечёточник

Вряд ли его можно таким обидеть.

Ответить
Развернуть ветку
Eldar Salikhov

ждем комментов экспертов что будет "ту зе мун" и "соскамится через неделю"

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Криптаны будут плясать всю ночь, пока обратно не откатится (-:

Ответить
Развернуть ветку
Leo

демонстрируете полное непонимание жизни. они продадут и будут ждать с нетерпением, когда обратно откатится.

Ответить
Развернуть ветку
Leo

когда же уж лопгет этот пузырь? мне еще в 2016 про него говорили. что биток ничем не обеспечен, усдт скам, а эфир вообще игрушка шизофреника. быстрее уже, надоело :)))

Ответить
Развернуть ветку
Framework Юзернеймович

Но ты же не послушал в 2016 никого и купил за 400 баксов?)) Напомню, что это было 25 тыс руб))

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Рейтер

С чего бы вдруг твёрдому децентрализованному дефляционному активу ограниченному в количестве, который имитирует функцию золота, лопаться?

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

он уже несколько раз лопал.

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav Vil

Он следующий в очереди после доллара и деревянного.

Ответить
Развернуть ветку
Анон Аноныч

Как отписаться от новостей про биткоин. И что появилось приложение N в AppStore и что оно потом удалено.

Ответить
Развернуть ветку
Чечёточник

Проще забанить себя на виси

Ответить
Развернуть ветку
Анон Аноныч

Прощайте…

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Chuguev
Ответить
Развернуть ветку
Framework Юзернеймович

Ждём 80-100 )))

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Без к, просто 80-100)

Ответить
Развернуть ветку
Framework Юзернеймович

)) шутники, из года в год одни и те же

https://vc.ru/188043

Курс биткоина впервые превысил $20 тысяч на фоне…
С начала 2020 года криптовалюта выросла на 184%.
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Макс

Спасибо)) От души поржал, почитав ту ветку))

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

Все, криптаны, на закуп!

Ответить
Развернуть ветку
Framework Юзернеймович

По 16 надо было закупать

Ответить
Развернуть ветку
Amanda

Основным фактором роста биткоина является ожидаемый выход торгуемого на бирже фонда (ETF), пытаются привязать биткоин к этому фонду, но что-то я сомневаюсь, что сможет наш малыш продержаться на такой высоте!

Ответить
Развернуть ветку
Либерал-смузихлеб 3.0

Да это было месяц назад еще в цене заложено. Тут что то другое

Ответить
Развернуть ветку
Ghiyd jddf

Одна из текущих причин: усиление контроля за стейблкоинами.

Ответить
Развернуть ветку
Amanda

Стейблкоины как были ненадежными , так и продолжают оставаться таковыми, не вижу смысла пристального контроля.

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Либерал-смузихлеб 3.0

Ебнится, как только экономика стабилизируется

Ответить
Развернуть ветку
BurstShadow

Это когда

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кабешов

Когда 50 трлн будет.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Chuguev

По традиции "туземун!"

Ответить
Развернуть ветку
Анна К

Скоро снова все будем ныть, что не успели купить

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Chuguev

Не надо за всех говорить

Ответить
Развернуть ветку
Alexander K.

там альты плюс минус на дне еще и стрелять они будут после атх битка

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Глупцы, бегите! Это все от лукавого, вы потеряете все свои деньги (опять) 😅

Ответить
Развернуть ветку
Петр Сизарев

Лонг 🎃

Ответить
Развернуть ветку
Barone Rosso

Ну, где эти поцы, полгода назад писавшие «все сдохнет»? Уже жалеете, что не купили по 20-30?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Иванович

Надо было скупать биткоины....

Ответить
Развернуть ветку
Giraffe

Вырос - время покупать, будет падать - время продавать

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
35 комментариев
Раскрывать всегда