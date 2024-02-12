Курс биткоина превысил $50 тысяч — впервые с декабря 2021 года Статьи редакции
В январе 2023-го SEC одобрила запуск биткоин-ETF.
- В ходе торгов 12 февраля 2024 года курс биткоина превысил $50 тысяч, следует из данных Coindesk и Binance. На момент написания заметки курс BTC составляет $49,7 тысячи.
- 11 января 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг акций 11 биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биткоин. Покупка таких бумаг позволяет вкладывать деньги в BTC без прямого владения им.
- Последний раз биткоин торговался на уровне $50 тысяч в декабре 2021 года, отмечает Bloomberg. Максимальный курс криптовалюты за всю историю торгов — $69 тысяч.
- В 2022 году на фоне краха стейблкоина TerraUSD и криптобиржи FTX стоимость биткоина упала на 75%, до $16 тысяч. К 1 октября 2023-го цена увеличилась до $27 тысяч, а к концу года выросла до $42 тысяч на фоне ожиданий решения SEC об одобрении биткоин-ETF.
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Два дебила — это сила)
Если что, то я не хочу обидеть. Просто так совпало)
Вряд ли его можно таким обидеть.
ждем комментов экспертов что будет "ту зе мун" и "соскамится через неделю"
Криптаны будут плясать всю ночь, пока обратно не откатится (-:
демонстрируете полное непонимание жизни. они продадут и будут ждать с нетерпением, когда обратно откатится.
когда же уж лопгет этот пузырь? мне еще в 2016 про него говорили. что биток ничем не обеспечен, усдт скам, а эфир вообще игрушка шизофреника. быстрее уже, надоело :)))
Но ты же не послушал в 2016 никого и купил за 400 баксов?)) Напомню, что это было 25 тыс руб))
С чего бы вдруг твёрдому децентрализованному дефляционному активу ограниченному в количестве, который имитирует функцию золота, лопаться?
он уже несколько раз лопал.
Он следующий в очереди после доллара и деревянного.
Как отписаться от новостей про биткоин. И что появилось приложение N в AppStore и что оно потом удалено.
Проще забанить себя на виси
Прощайте…
Ждём 80-100 )))
Без к, просто 80-100)
)) шутники, из года в год одни и те же
https://vc.ru/188043
Спасибо)) От души поржал, почитав ту ветку))
Все, криптаны, на закуп!
По 16 надо было закупать
Основным фактором роста биткоина является ожидаемый выход торгуемого на бирже фонда (ETF), пытаются привязать биткоин к этому фонду, но что-то я сомневаюсь, что сможет наш малыш продержаться на такой высоте!
Да это было месяц назад еще в цене заложено. Тут что то другое
Одна из текущих причин: усиление контроля за стейблкоинами.
Стейблкоины как были ненадежными , так и продолжают оставаться таковыми, не вижу смысла пристального контроля.
Ебнится, как только экономика стабилизируется
Это когда
Когда 50 трлн будет.
По традиции "туземун!"
Скоро снова все будем ныть, что не успели купить
Не надо за всех говорить
там альты плюс минус на дне еще и стрелять они будут после атх битка
Глупцы, бегите! Это все от лукавого, вы потеряете все свои деньги (опять) 😅
Лонг 🎃
Ну, где эти поцы, полгода назад писавшие «все сдохнет»? Уже жалеете, что не купили по 20-30?
Надо было скупать биткоины....
Вырос - время покупать, будет падать - время продавать