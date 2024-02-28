Крипто
Евгения Евсеева

Стоимость биткоина превысила $60 тысяч — впервые с ноября 2021 года Статьи редакции

Курс растёт на фоне предстоящего халвинга — события, из-за которого снизится вознаграждение за майнинг биткоинов.

  • На 16:40 мск криптовалюта торгуется на отметке в $60,2 тысячи, следует из данных Coindesk. На максимуме она стоила $60,6 тысячи. Последний раз на такой отметке биткоин торговался в ноябре 2021 года.
  • В начале февраля 2024 года стоимость биткоина впервые c декабря 2021-го превысила $50 тысяч. Криптовалюта растёт, так как трейдеры вкладываются в биткоин в преддверии халвинга — планового сокращения количества вновь выпускаемых биткоинов. Из-за этого снизится вознаграждение за добычу блоков.
  • Впервые халвинг прошёл в ноябре 2012 года, затем — в июле 2016-го и мае 2020-го. Следующий должен состояться в апреле 2024 года, вознаграждение снизится с 6,25 биткоина до 3,125. Аналитики предполагают, что на фоне ожиданий этого события курс может вырасти вплоть до $100 тысяч. Максимальная стоимость криптовалюты за всю историю торгов — $69 тысяч.

#новости #биткоин #криптовалюты

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58 комментариев
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 Джимми Юрин

Пойду закуплюсь на всю котлету

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умный человек

на фоне предстоящего халявинга

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Алекс

Самое время брать...

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Арсений Чекалов
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vforviolence

Купил по $60 000

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debil
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Freind

И где тот обвал биткоина как многие предсказывали ? По итогу он наоборот растет и растет и уже за меньше чем за 2 мес на 40% вырос

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Etna

Ну обычно после такого роста биткоин и падал на дно, все временно, надо только подождать!

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14 комментариев
Eldar Salikhov

В моче как обычно

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Полина Кузьмина

это такая сомнительная вещь эти биткоины, доверия не внушают

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Kinolog

спасибо, Полина, что еще расскажете из своего богатого опыта?

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Tarki

250 к концу года

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vforviolence

236)) хомяков побреют где-то там

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Kinolog

стандартно

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Запопу Кусь

Ну это чистая психология. 💁‍♀️

Если пробьёт 100 то потом будет настолько сильное и долгое падение, что вся система скорее всего накроется.

Если начнёт падать до 100, то будет ещё один раунд. 🙋‍♀️

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vforviolence

Он уже падал на 75% дважды.
Биткоин более стабильный чем цены на яйца в рф.

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1 комментарий
Bronyus Velmunskas

Объясните профану.
Почему в этот раз рост стоимости монеты не ведёт за собой рост спроса и стоимости графический ускорителей?
Нет больше монет, которые выгодно майнить на гпу? Все перешли на асики?

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Alex Lowen

Потому, что биткоин не майнят на графических ускорителях.

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4 комментария
Vladislav

Перешли на POS

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Максим Киселев

скоро халвинг награда сократиться и мощностей много надо будет... Да и по таким ценам железки просто не выгодно покупать.. окупаемость очень большая. Все в основном эфир копали... ну и другие по мелочи...но в целом сейчас майнят те у кого уже железка окупились (те же карты). Монеты есть... просто никто не хочет 5 лет окупать железо... все хотят год а лучше несколько месяцев.. Потому что все меняется очень быстро и через год х3 что будет.

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1 комментарий
Alex Lowen

Ровно 10 лет назад «финансовый эксперт» Дэйв Рэмси утверждал, что цена биткоина упадет до 0, при цене в то время $500 за BTC: «Ты глупый. Ты потеряешь свои деньги».

С тех пор BTC вырос на 10 000%.

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Kinolog

сколько их было и еще будет

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1 комментарий
Никита

Ну конечно to the moon случился опять. Вряд ли до 100ки дойдёт правда.

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vforviolence

В этом цикле дойдет и перейдет. До ту зе мун еще минимум год ждать

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Альвар

Пора закупаться или рано?

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Vladislav Vil

Всегда рано. Готов вкладываться только в цифровые рубли. Говорят их предложение тоже будет органичено. Да еще и вклады можно будет делать.

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vforviolence

По 100К за штуку бери

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Андрей

Зачем о таком вообще писать.

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Андрей Вечерний
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Alex Lowen

Покупать или продавать? Я не расслышал.

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A V

Пузырь растёт

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Alex Lowen

А на чем основана ваша аналитика? Можете начать с определения "пузыря".

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Станислав

Сегодня в биткойн большое бабло пришло. Всякий крипто мусор умер. Так что 100 000 реальная цена. Ну после уменьшения награды пойдет фиксация прибыль. Тут убой хомяков мелких и пойдет.

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Vladislav Vil

Криптомусора стало только больше. В разы больше. Просто на него стали меньше обращать внимания, пока графики до вершин не добрались.

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vforviolence

О чем вы? Когда это биткоин брал ath сразу после халвинга? Никогда.
Еще минимум полгода ждать до реального роста.
И какой это криптомусор умер?
Проекты плодятся как грибы

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Мальдивский трудоголик

Говорила бабуля - покупай биток, думай о будущем

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vforviolence

Меня греют нервные комментарии про "пузырь". Потенциал для роста все также невероятно большой 😏

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55 комментариев
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