Крипто
Артур Томилко

Курс биткоина превысил $65 тысяч — впервые с ноября 2021 года Статьи редакции

Исторический максимум его стоимости — $69 тысяч.

  • В ходе торгов 4 марта 2024 года курс биткоина (BTC) превысил $65 тысяч, следует из данных Coindesk и Binance. На 11:50 мск его стоимость составляет $65,16 тысячи.
  • Последний раз курс криптовалюты достигал $65 тысяч в ноябре 2021 года. В том же месяце цена BTC достигла максимума за всю историю торгов — $69 тысяч.
График Binance
  • 11 января 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг акций 11 биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биткоин. Покупка таких бумаг позволяет вкладывать деньги в BTC без прямого владения им.
  • В начале февраля стоимость биткоина впервые c декабря 2021-го превысила $50 тысяч. Трейдеры вкладываются в криптовлюту в преддверии халвинга — планового сокращения вознаграждения, которое получают майнеры за обработку транзакций.
  • Впервые халвинг прошёл в ноябре 2012 года, затем — в июле 2016-го и мае 2020-го. Следующий должен состояться в апреле 2024 года, вознаграждение снизится с 6,25 биткоина до 3,125. Некоторые аналитики полагают, что на фоне ожиданий этого события курс может вырасти вплоть до $100 тысяч.

#новости #биткоин

92 показа
586 открытий
0
19 комментариев
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый
Ответить
Развернуть ветку
умный человек

на всю котлету

Ответить
Развернуть ветку
Rigos

Хомяк 😁

Ответить
Развернуть ветку
Dektor

В любой момент может обнулиться . 🤭

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Перестаньте богатеть, немедленно прекратите 😭

Ответить
Развернуть ветку
Barone Rosso

Что с эбалом, скептики? Говорили вам дурачкам прикупить еще по 20к.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Само то купил, гений?

Ответить
Развернуть ветку
Артём Артёмов

Да 😎

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

да, но мало

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

Ещё в 2021. А в 2022 зафиксировал прибыль 😎 Теперь вот пора повторить.

Ответить
Развернуть ветку
Подментованный кот

https://www.youtube.com/watch?v=0HtyF0jux2Q&ab_channel=UltraRecords

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Пора?

Ответить
Развернуть ветку
Mustapha Mond

«Мы еще даже не начинали» (c)

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog
Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Могу уронить его одним движением

Ответить
Развернуть ветку
Framework Юзернеймович

Кит?))

Ответить
Развернуть ветку
SevSK

что с ним делать то?

Ответить
Развернуть ветку
Разработка Телеграм-ботов

Ну все. Пора брать.

Ответить
Развернуть ветку
SevSK

Этот биткоин зависим от электричества, вынул штепсель из розетки, и не биткоинов 🤣
Кто-то в один прекрасный момент выключит рубильник и все останутся с х--м в кармане 🤣
Не забывайте, видеокарты, счета за ЭЭ и тд платятся настоящими деньгами а не криптой

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
16 комментариев
Раскрывать всегда