Курс биткоина превысил $65 тысяч — впервые с ноября 2021 года Статьи редакции
Исторический максимум его стоимости — $69 тысяч.
- В ходе торгов 4 марта 2024 года курс биткоина (BTC) превысил $65 тысяч, следует из данных Coindesk и Binance. На 11:50 мск его стоимость составляет $65,16 тысячи.
- Последний раз курс криптовалюты достигал $65 тысяч в ноябре 2021 года. В том же месяце цена BTC достигла максимума за всю историю торгов — $69 тысяч.
- 11 января 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг акций 11 биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биткоин. Покупка таких бумаг позволяет вкладывать деньги в BTC без прямого владения им.
- В начале февраля стоимость биткоина впервые c декабря 2021-го превысила $50 тысяч. Трейдеры вкладываются в криптовлюту в преддверии халвинга — планового сокращения вознаграждения, которое получают майнеры за обработку транзакций.
- Впервые халвинг прошёл в ноябре 2012 года, затем — в июле 2016-го и мае 2020-го. Следующий должен состояться в апреле 2024 года, вознаграждение снизится с 6,25 биткоина до 3,125. Некоторые аналитики полагают, что на фоне ожиданий этого события курс может вырасти вплоть до $100 тысяч.
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на всю котлету
Хомяк 😁
В любой момент может обнулиться . 🤭
Перестаньте богатеть, немедленно прекратите 😭
Что с эбалом, скептики? Говорили вам дурачкам прикупить еще по 20к.
Само то купил, гений?
Да 😎
да, но мало
Ещё в 2021. А в 2022 зафиксировал прибыль 😎 Теперь вот пора повторить.
https://www.youtube.com/watch?v=0HtyF0jux2Q&ab_channel=UltraRecords
Пора?
«Мы еще даже не начинали» (c)
Могу уронить его одним движением
Кит?))
что с ним делать то?
Ну все. Пора брать.
Этот биткоин зависим от электричества, вынул штепсель из розетки, и не биткоинов 🤣
Кто-то в один прекрасный момент выключит рубильник и все останутся с х--м в кармане 🤣
Не забывайте, видеокарты, счета за ЭЭ и тд платятся настоящими деньгами а не криптой