Крипто
Полина Лааксо

Курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув отметки в $69,3 тысячи Статьи редакции

Прирост за последние сутки составил около 5%, за последние 30 дней — 58%, а с начала 2023 года — свыше 300%.

  • По данным Coindesk, на пике биткоин стоил $69,2 тысячи. Аналогичную цифру отобразила и платформа Coin Metrics. Decrypt со ссылкой на торги Coinbase называет более высокий показатель — $69,3 тысячи.
  • Предыдущий рекорд биткоин поставил в ноябре 2021 года. По данным Decrypt, тогда он дошёл до отметки в $69,04 тысячи. Cointelegraph даёт более низкий показатель — $68,99 тысячи (те же цифры приводит Coin Metrics).
  • На момент публикации криптовалюта стоит чуть меньше $67 тысяч.
  • 11 января 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг акций 11 биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биткоин. Покупка таких бумаг позволяет вкладывать деньги в BTC без прямого владения им. Это один из катализаторов роста криптовалюты.
  • Трейдеры также вкладываются в биткоин в преддверии халвинга — планового сокращения вознаграждения, которое майнеры получают за обработку транзакций.
  • Впервые халвинг прошёл в ноябре 2012 года, затем — в июле 2016-го и мае 2020 года. Следующий состоится в апреле 2024 года: вознаграждение снизится с 6,25 биткоина до 3,125. Некоторые аналитики полагают, что на фоне ожиданий этого события курс может вырасти вплоть до $100 тысяч.

#новости #биткоин

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12 комментариев
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 ПМ джун

эх, где ж я был три года назад...

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Вадим Д.

Десять, Джун, десять (-:

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ПМ джун

да хотя бы три - купил бы чуток тысяч на 10, сейчас бы это стоило, получается, 300 тыс.

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Sergey Folps

Хомячки в последний бой!!!

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debil
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Anara Zhanibek

И мой муж, который продал все асики когда биткоин упал 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

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Ale K

Ну майнить сейчас действительно спорный вопрос, сложность выросла, вероятно майнить в домашних условиях не рентабельно

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Ale K

Пора?

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Укладчик стекловаты

@alex all как дела?)

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Бабаевский по акции

Пузырь лопнет.
Мочевой

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Marta Albertovna
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Павел Антипов

Повезло маминым инвесторам, подняли кеш.

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