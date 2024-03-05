Курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув отметки в $69,3 тысячи Статьи редакции
Прирост за последние сутки составил около 5%, за последние 30 дней — 58%, а с начала 2023 года — свыше 300%.
- По данным Coindesk, на пике биткоин стоил $69,2 тысячи. Аналогичную цифру отобразила и платформа Coin Metrics. Decrypt со ссылкой на торги Coinbase называет более высокий показатель — $69,3 тысячи.
- Предыдущий рекорд биткоин поставил в ноябре 2021 года. По данным Decrypt, тогда он дошёл до отметки в $69,04 тысячи. Cointelegraph даёт более низкий показатель — $68,99 тысячи (те же цифры приводит Coin Metrics).
- На момент публикации криптовалюта стоит чуть меньше $67 тысяч.
- 11 января 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг акций 11 биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биткоин. Покупка таких бумаг позволяет вкладывать деньги в BTC без прямого владения им. Это один из катализаторов роста криптовалюты.
- Трейдеры также вкладываются в биткоин в преддверии халвинга — планового сокращения вознаграждения, которое майнеры получают за обработку транзакций.
- Впервые халвинг прошёл в ноябре 2012 года, затем — в июле 2016-го и мае 2020 года. Следующий состоится в апреле 2024 года: вознаграждение снизится с 6,25 биткоина до 3,125. Некоторые аналитики полагают, что на фоне ожиданий этого события курс может вырасти вплоть до $100 тысяч.
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эх, где ж я был три года назад...
Десять, Джун, десять (-:
да хотя бы три - купил бы чуток тысяч на 10, сейчас бы это стоило, получается, 300 тыс.
Хомячки в последний бой!!!
И мой муж, который продал все асики когда биткоин упал 🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️
Ну майнить сейчас действительно спорный вопрос, сложность выросла, вероятно майнить в домашних условиях не рентабельно
Пора?
@alex all как дела?)
Пузырь лопнет.
Мочевой
Повезло маминым инвесторам, подняли кеш.