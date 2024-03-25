Криптобиржа CommEX, купившая бизнес Binance в России, объявила о закрытии Статьи редакции
Работу будут прекращать постепенно, сайт площадки закроется 10 мая 2024 года.
- С 13:00 мск 25 марта 2024 года платформа закрыла регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прекратила приём депозитов в фиатных валютах и криптовалютах, объявила CommEX. Решение прекратить работу компания объяснила «тщательным анализом текущей ситуации и пересмотром стратегических планов».
- С 13:00 мск 28 марта биржа прекратит открытие позиций на фьючерсном рынке. Пользователи смогут только закрывать открытые ранее позиции, уточняет «РБК-Крипто».
- Со 2 апреля CommEX прекратит публикацию новых объявлений на p2p-маркетплейсе. Пользователи также не смогут создавать новые ордера на покупку криптовалюты. В 13:00 мск 5 апреля биржа автоматически закроет все p2p-ордера и объявления.
- 18 апреля все торговые пары на рынке фьючерсов будут автоматически закрыты, а с 23 апреля CommEX закроет и спотовый рынок. Пользователи не смогут размещать ордера, а все уже открытые система автоматически отменит. Перестанет работать и функция конвертации.
- 10 мая официальный сайт биржи прекратит работу, а пользователи не смогут получить доступ к контенту, связанному с CommEX. Аккаунты, на которых после этой даты сохранятся активы, будут облагаться комиссией за управление ими — 1% от объёма активов на день прекращения работы платформы. Все криптовалюты, не относящиеся к стейблкоинам, конвертируют в USDT.
- CommEX объявила о запуске 26 августа 2023 года, за день до заявления Binance о возможном уходе из России. В Telegram-чате компания рассказала, что её «нельзя» считать российской: она «глобальная», зарегистрирована на Сейшельских островах как CommEX Holding Limited и ориентируется на азиатский рынок и страны СНГ. 27 сентября Binance официально заявила, что уйдёт из России и продаст CommEX свой российский бизнес.
- 29 сентября CommEX выпустила официальное обращение: заявила, что биржей владеет не Binance, но владельцев не раскрыла, потому что они «предпочитают оставаться не публичными». Над запуском работали в том числе бывшие сотрудники криптобиржи, с этим связано «доверие площадки» при передаче российских активов, объяснила биржа.
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Забавно, как быстро фанаты многоходовочек перешли от «да никуда бинанс не уходил, просто вывеску поменяли» до «да эта биржа нам и нафиг не нужна»
(никто же не будет проверять, что они и раньше писали, что эта биржа нам нафиг не нужна)
Ахах, а ведь тут на серьёзных щах рассказывали, что это всего лишь Бинанс "переоделся".
Но как быстро крипотомиллионеры нв Руси закончились.
Чем меньше "белых"/ официальных/удобных решений тем выше комиссия за "серые"/сложные решения.
Для тех кто шарит это возможности, неизбежно трансграничные переводы даже со странами СНГ будут усложняться, криптовалютные транзакции это выход.
Интересная связь между закрытием никому не нужной биржи и геноцидом криптомиллионеров на Руси. Через гиперпространство наверное. Иначе логической цепочки не проследить.
не знаю ни одного человека, кто горевал бы о закрытии коммекса. там никого и не было изначально. на других площадках все
Криптаны должны страдать, кек.
CommEX оказался никому не нужен. Страданий это не вызовет.
Хотя конечно криптаны должны страдать. Как и все остальные категории населения. Без страданий нет борьбы, без борьбы нас захватит либерализм.
блокчейн, децентрализация, анонимность
Это никогда не относилось в биржам крипты. Никогда )))
Да давно пора всю эту крипторазвадиловку запрещать в России
Храните рубли в сберегательной кассе!
(с) честные российские власти, которые не разводят свое поголовье
А ее когда разрешили?
Правильно, возвращаемся к товарообмену
Будет забавно, когда тебе придет повестка на госуслуги, и тут же блокировка банковских карт на всякий случай. И будешь ты на амуницию собирать через посты в ВК
Над нами издеваются?
Уже давно, и нам начинает уже нравиться
Не, ставят эксперименты.
думаю ответ Да, нас уже давно посадили на эти качели
Ыыыыыыы 😁
ЫЫЫЫЫЫ-А
Товарищи, все в рубль.
Даёшь бой криптовалютам, орублимся, товарищи!
соберемся, исполним свой гражданский долг!! Да читали, и даже два раза
Давно пора запретить западные ценности (особенно доллар) и всю эту крипторазводиловку. Рубль должен работать на российскую экономику, а не уходить в резервы центробанков США!
Тут главное не обрублить себе штаны
учитывая последние события, довольно прогнозируемое решение
Какие события?
Ахахахах лол, а я только думал перегнать крипту туда всю
Почему так ?
Предположу, что не набрали достаточной аудитории для продолжения работы биржи. Хоть не соскамились.
Кстати, как там цифровой рубль поживает? Помню, хайпа то было...
Давно функционирует
https://alfabank.ru/corporate/digital-assets/
Пока ещё рано говорить о его повсеместном применении, пока только на тестовых юзерах обкатыают
Расскажите, если есть чуть-чуть USDT на бинансе. Как их вывести от туда? Просто чтоб хранились.
TrustWallet если нет боязни хранить на горячих кошельках
Любой горячий и холдный кошелек.
Обычным выводом на любой кошелек.
Вывод никто не блокировал.
Или продай в обменниках.
Какие альтернативы еще есть?
okx, kucoin, bybit, gate
htx
Okx, kucoin… и само собой bybit
bitget
WEX
BTC-E
Что у нас есть "на замену"?
байбит, телега.
Htx okx by bybit норм темы?
И вообще бинансом же можно до 10к баксов пользоваться россиянам, просто заводить уже сразу крипту а не п2п?
Бубит заменил уже всем бинанс, походу все туда убежали судя по количеству п2п
Подскажите биржу с п2п, кроме байбит, гары?
Берите, не жалко 🙂
Не долго музыка играла, интересно почему, есть мнение @Вадим Д.?
Ой, ну не знаю почему они закрылись 🤔
Наверное в России просто мало денег 💁
Ну это обычная история у всех предпринимателей: работаешь на маленьком рынке - тратишь столько же сил сколько и на большом, просто меньше зарабатываешь 😅
недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
Я же говорил)
Не хватает только пользователя " debil " с его коронным "LOL" .
Дык правильно. На хитрожопых россиянах, которым только и нужно, что p2p, много не заработать.
Скоро СПб биржа начнет криптой торговать, так что не страшно
Топ комментов под любой новостью про крипту:
1. "ха-ха ко-ко"
2. "децентрализация и анонимность говорили они, ко-ко-ко"
3. "ко-ко-ко"
Если вы не понимаете, что такое криптовалюта, как она работает, откуда она взялась, где храниться и как перемещается, то лучше не пишите ничего. Со стороны это выглядит мега ущербно.
Что касается самой новости, то это логический конец мертвой биржи. Слишком много бирж делят жирный рынок РФ. И эти биржи предлагают стейкинг, пулы, лаунчпады и т.д. Что предлагал коммекс? P2P и возможность купить полторы монеты. Поэтому и имеем, что имеем.
Граждане, храните свои биткоины на холодных кошельках, если они конечно у вас есть. Все остальное россиянам хранить сложнее, вероятность блоков есть большая.