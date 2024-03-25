Мы советуем пользователям оперативно закрывать позиции и выводить свои активы на сторонние кошельки, уделяя особое внимание безопасности. CommEX не отправляет и не принимает запросы на вывод средств по телефону, текстовым сообщениям или электронной почте. Сообщения, отправленные такими способами, — мошеннические. Не сообщайте информацию о своей личной учётной записи, не передавайте коды подтверждения по SMS или другую важную информацию незнакомым людям или третьим лицам.