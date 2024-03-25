Крипто
Евгения Евсеева

Криптобиржа CommEX, купившая бизнес Binance в России, объявила о закрытии Статьи редакции

Работу будут прекращать постепенно, сайт площадки закроется 10 мая 2024 года.

  • С 13:00 мск 25 марта 2024 года платформа закрыла регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прекратила приём депозитов в фиатных валютах и криптовалютах, объявила CommEX. Решение прекратить работу компания объяснила «тщательным анализом текущей ситуации и пересмотром стратегических планов».
Уведомление с сайта CommEX
  • С 13:00 мск 28 марта биржа прекратит открытие позиций на фьючерсном рынке. Пользователи смогут только закрывать открытые ранее позиции, уточняет «РБК-Крипто».
  • Со 2 апреля CommEX прекратит публикацию новых объявлений на p2p-маркетплейсе. Пользователи также не смогут создавать новые ордера на покупку криптовалюты. В 13:00 мск 5 апреля биржа автоматически закроет все p2p-ордера и объявления.
  • 18 апреля все торговые пары на рынке фьючерсов будут автоматически закрыты, а с 23 апреля CommEX закроет и спотовый рынок. Пользователи не смогут размещать ордера, а все уже открытые система автоматически отменит. Перестанет работать и функция конвертации.
  • 10 мая официальный сайт биржи прекратит работу, а пользователи не смогут получить доступ к контенту, связанному с CommEX. Аккаунты, на которых после этой даты сохранятся активы, будут облагаться комиссией за управление ими — 1% от объёма активов на день прекращения работы платформы. Все криптовалюты, не относящиеся к стейблкоинам, конвертируют в USDT.

Мы советуем пользователям оперативно закрывать позиции и выводить свои активы на сторонние кошельки, уделяя особое внимание безопасности. CommEX не отправляет и не принимает запросы на вывод средств по телефону, текстовым сообщениям или электронной почте. Сообщения, отправленные такими способами, — мошеннические. Не сообщайте информацию о своей личной учётной записи, не передавайте коды подтверждения по SMS или другую важную информацию незнакомым людям или третьим лицам.

CommEX
  • CommEX объявила о запуске 26 августа 2023 года, за день до заявления Binance о возможном уходе из России. В Telegram-чате компания рассказала, что её «нельзя» считать российской: она «глобальная», зарегистрирована на Сейшельских островах как CommEX Holding Limited и ориентируется на азиатский рынок и страны СНГ. 27 сентября Binance официально заявила, что уйдёт из России и продаст CommEX свой российский бизнес.
  • 29 сентября CommEX выпустила официальное обращение: заявила, что биржей владеет не Binance, но владельцев не раскрыла, потому что они «предпочитают оставаться не публичными». Над запуском работали в том числе бывшие сотрудники криптобиржи, с этим связано «доверие площадки» при передаче российских активов, объяснила биржа.
Крипто
Полина Лааксо
Запустилась день назад, регистрация на Сейшелах: что известно о криптобирже CommEX, которая получит активы Binance Статьи редакции

Не так уж много: многое только обещают добавить или запустить.

Источник: Global Trade Magazine

#новости #binance #commex

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108 комментариев
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 Михаил Толстых
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Андрей Вечерний

Лучше коммента не будет

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Макс Кроу

Забавно, как быстро фанаты многоходовочек перешли от «да никуда бинанс не уходил, просто вывеску поменяли» до «да эта биржа нам и нафиг не нужна»

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Vladislav Vil

(никто же не будет проверять, что они и раньше писали, что эта биржа нам нафиг не нужна)

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Риэлтор (не) нужен!

Ахах, а ведь тут на серьёзных щах рассказывали, что это всего лишь Бинанс "переоделся".
Но как быстро крипотомиллионеры нв Руси закончились.

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Марат Яз

Чем меньше "белых"/ официальных/удобных решений тем выше комиссия за "серые"/сложные решения.
Для тех кто шарит это возможности, неизбежно трансграничные переводы даже со странами СНГ будут усложняться, криптовалютные транзакции это выход.

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3 комментария
Vladislav Vil

Интересная связь между закрытием никому не нужной биржи и геноцидом криптомиллионеров на Руси. Через гиперпространство наверное. Иначе логической цепочки не проследить.

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2 комментария
nobodyreally

не знаю ни одного человека, кто горевал бы о закрытии коммекса. там никого и не было изначально. на других площадках все

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Криптаны должны страдать, кек.

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Vladislav Vil

CommEX оказался никому не нужен. Страданий это не вызовет.

Хотя конечно криптаны должны страдать. Как и все остальные категории населения. Без страданий нет борьбы, без борьбы нас захватит либерализм.

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11 комментариев
Рома Дмитриев

блокчейн, децентрализация, анонимность

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Риэлтор (не) нужен!

Это никогда не относилось в биржам крипты. Никогда )))

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1 комментарий
Тарас

Да давно пора всю эту крипторазвадиловку запрещать в России

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Vladislav Vil

Храните рубли в сберегательной кассе!

(с) честные российские власти, которые не разводят свое поголовье

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1 комментарий
Aleksei M

А ее когда разрешили?

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Зонькин Миша

Правильно, возвращаемся к товарообмену

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Укладчик стекловаты

Будет забавно, когда тебе придет повестка на госуслуги, и тут же блокировка банковских карт на всякий случай. И будешь ты на амуницию собирать через посты в ВК

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1 комментарий
Keitaro Tracker

Над нами издеваются?

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Sёma Dråkx

Уже давно, и нам начинает уже нравиться

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Sedoy

Не, ставят эксперименты.

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Виктория Мирова

думаю ответ Да, нас уже давно посадили на эти качели

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Невероятный Блондин

Ыыыыыыы 😁

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

ЫЫЫЫЫЫ-А

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2 комментария
Невероятный Блондин

Товарищи, все в рубль.

Даёшь бой криптовалютам, орублимся, товарищи!

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Михаил Красавин

соберемся, исполним свой гражданский долг!! Да читали, и даже два раза

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Vladislav Vil

Давно пора запретить западные ценности (особенно доллар) и всю эту крипторазводиловку. Рубль должен работать на российскую экономику, а не уходить в резервы центробанков США!

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4 комментария
Макс Кроу

Тут главное не обрублить себе штаны

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Иван Лисовец

учитывая последние события, довольно прогнозируемое решение

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Владислав Трешкин

Какие события?

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2 комментария
Cringe Artist

Ахахахах лол, а я только думал перегнать крипту туда всю

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1
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2 комментария
Далер Хаиткулов

Почему так ?

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Sergey Bespalov

Предположу, что не набрали достаточной аудитории для продолжения работы биржи. Хоть не соскамились.

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3 комментария
Aina Timo / wdroid.net

Кстати, как там цифровой рубль поживает? Помню, хайпа то было...

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Alex Nikiforov

Давно функционирует
https://alfabank.ru/corporate/digital-assets/

Цифровые Финансовые Активы
Новые активы на блокчейне для тех, кто хочет зарабатывать или привлекать капитал в бизнес с…
alfabank.ru
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6 комментариев
Ale K

Пока ещё рано говорить о его повсеместном применении, пока только на тестовых юзерах обкатыают

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Дмитрий

Расскажите, если есть чуть-чуть USDT на бинансе. Как их вывести от туда? Просто чтоб хранились.

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Владислав Трешкин

TrustWallet если нет боязни хранить на горячих кошельках

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3 комментария
Риэлтор (не) нужен!

Любой горячий и холдный кошелек.

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تقي

Обычным выводом на любой кошелек.
Вывод никто не блокировал.
Или продай в обменниках.

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Sergey Bespalov

Какие альтернативы еще есть?

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nobodyreally

okx, kucoin, bybit, gate

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Вадим Чиняев

htx

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Aleksei M

Okx, kucoin… и само собой bybit

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Рома Сафин

bitget

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Ale K

WEX

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Ale K

BTC-E

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Олег Потапов

Что у нас есть "на замену"?

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Таир Бакиев

байбит, телега.

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Георгий Станков

Htx okx by bybit норм темы?

И вообще бинансом же можно до 10к баксов пользоваться россиянам, просто заводить уже сразу крипту а не п2п?

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Aleksei M

Бубит заменил уже всем бинанс, походу все туда убежали судя по количеству п2п

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1 комментарий
Артём Меринов

Подскажите биржу с п2п, кроме байбит, гары?

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Vladislav Vil

Берите, не жалко 🙂

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Ale K

Не долго музыка играла, интересно почему, есть мнение @Вадим Д.?

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Get Money
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Sёma Dråkx
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Запопу Кусь

Ой, ну не знаю почему они закрылись 🤔

Наверное в России просто мало денег 💁

Ну это обычная история у всех предпринимателей: работаешь на маленьком рынке - тратишь столько же сил сколько и на большом, просто меньше зарабатываешь 😅

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Курильщик

недолго музыка играла, недолго фраер танцевал

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Zloy Marketolog

Я же говорил)

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Igor Vostrik
Мы советуем пользователям оперативно закрывать позиции и выводить свои активы на сторонние кошельки, уделяя особое внимание безопасности. - думаю это и без их советов понятно)никто в закрытой бирже свои деньги держать не захочет
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Sedoy

Не хватает только пользователя " debil " с его коронным "LOL" .

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Психиатрическая неотложка

Дык правильно. На хитрожопых россиянах, которым только и нужно, что p2p, много не заработать.

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Пончик Пилатов

Скоро СПб биржа начнет криптой торговать, так что не страшно

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Евгений Кондратенко

Топ комментов под любой новостью про крипту:
1. "ха-ха ко-ко"
2. "децентрализация и анонимность говорили они, ко-ко-ко"
3. "ко-ко-ко"

Если вы не понимаете, что такое криптовалюта, как она работает, откуда она взялась, где храниться и как перемещается, то лучше не пишите ничего. Со стороны это выглядит мега ущербно.

Что касается самой новости, то это логический конец мертвой биржи. Слишком много бирж делят жирный рынок РФ. И эти биржи предлагают стейкинг, пулы, лаунчпады и т.д. Что предлагал коммекс? P2P и возможность купить полторы монеты. Поэтому и имеем, что имеем.

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Crypto Coin Desk

Граждане, храните свои биткоины на холодных кошельках, если они конечно у вас есть. Все остальное россиянам хранить сложнее, вероятность блоков есть большая.

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