Binance заявила, что ищет нового покупателя российского бизнеса вместо объявившей о закрытии CommEX Статьи редакции
Кто в числе претендентов — пока неизвестно.
- Криптобиржа заявила Forbes, что уже ведёт переговоры с несколькими площадками по поводу продажи своего бизнеса в России, но какими — не указала. Binance объяснила, что у CommEX нет возможности выполнить обязательства по сделке, заключённой в сентябре 2023 года.
- Компания в курсе намерения CommEX прекратить работу: это решение «не влияет на обязательства Binance перед российским пользователями, их цифровые активы остаются в безопасности».
- CommEX заявила о намерении закрыться 25 марта 2024 года. С этого дня платформа начнёт постепенно завершать операции, а окончательно прекратит работу с 10 мая 2024-го. Площадка заявила, что такое решение приняла «после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов».
- CommEX объявила о запуске 26 августа 2023 года, за день до заявления Binance о возможном уходе из России. В Telegram-чате компания рассказала, что её «нельзя» считать российской: она «глобальная», зарегистрирована на Сейшельских островах как CommEX Holding Limited и ориентируется на азиатский рынок и страны СНГ. 27 сентября Binance официально заявила, что уйдёт из России и продаст CommEX свой российский бизнес.
- 29 сентября CommEX выпустила официальное обращение: заявила, что биржей владеет не Binance, но владельцев не раскрыла, потому что они «предпочитают оставаться не публичными». Над запуском работали в том числе бывшие сотрудники криптобиржи, с этим связано «доверие площадки» при передаче российских активов, объяснила биржа.
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Не вывезли Россию! А может это даже связано с санкциями, что скорее всего так и есть!
Что то случилось?
CommEx не вывез, выглядело это так, что российские менеджеры бинанс хотели свой бизнес открыть, но не получилось
Ну-ну, давайте, тут криптаны всю валерьянку уже вылакали.
Надо было Потанину продавать, PotatoEX.