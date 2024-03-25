Наше решение уйти с российского рынка остаётся неизменным, и в настоящее время мы ведём переговоры с несколькими поставщиками услуг по поводу продажи нашего российского бизнеса. Мы планируем окончательно свернуть все обменные услуги и бизнес-операции Binance в России, приложив все возможные усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу для пользователей во время этого перехода.