Крипто
Артур Томилко

Майнеры попросили Госдуму разрешить иностранным компаниям легально работать в стране Статьи редакции

А также не предоставлять регионам право запрещать майнинг по своему усмотрению.

  • Российские майнеры раскритиковали обновлённый законопроект о регулировании криптовалют. Ассоциация промышленного майнинга (АПМ) направила авторам документа письмо с предложением внести изменения, пишет Forbes.
  • АПМ просит законодателей разрешить зарубежным компаниям легально работать в стране. Пока порядок доступа иностранцев на российский рынок майнинга не прописан в принципе, отмечают в ассоциации.
  • При этом значительный объём действующих майнинговых мощностей принадлежит иностранным владельцам, преимущественного из Китая и стран Персидского залива. Если не внести поправки, отрасль лишится существующих и будущих инвесторов.
  • Авторы письма предлагают позволить иностранным инвесторам размещать в России собственное оборудование для майнинга или арендовать его, покупать вычислительные мощности, регистрироваться в специальном реестре и платить налоги.
  • В АПМ также выступают против положений законопроекта, наделяющих регионы правом по своему усмотрению запрещать майнинг. Такое регулирование негативно отразится на инвестициях в отрасль и доходы региональных бюджетов, считают в организации.
  • Кроме того, собственники и арендаторы майнинговых мощностей могут обратиться в суды, чтобы добиться компенсации убытков. Майнеры указывают на практику решений Конституционного суда, согласно которой ограничение владения или пользования на основании федерального закона должно сопровождаться соразмерной компенсацией убытков из бюджета.
  • Авторы законопроекта обещают «подумать» над формами и механиками иностранных инвестиций в майнинговую отрасль. Однако запрет на майнинг в некоторых регионах пересматривать не планируют: «Правительство будет действовать в интересах жителей регионов, особенно когда речь идет об энергодефиците и незаконных подключениях», — пояснил депутат Анатолий Аксаков.
  • Депутаты Госдумы внесли поправки в законопроект о регулировании майнинга криптовалют в апреле 2024 года. Они, среди прочего, предусматривают запрет на «организацию обращения» криптовалют в стране и позволяют заниматься майнингом только российским юрлицам и ИП, внесённым в спецреест.
  • Майнеров также могут обязать предоставлять информацию о получении криптовалют и об адресах-идентификаторах в уполномоченный орган.

#новости #майнинг #законопроекты

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22 комментария
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 Вадим Д.

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Пётр Радищев

Вадим, ну возьми минутку на покушать хотя бы.

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Дизайняга
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Вадим Д.

10:11, какой кушать?!

Завтрак уже давно кончился, а обед ещё и не думал начинаться (с)

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Александр

Зачем ИИ кушать?

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Nikita

ну постоять на зарядке хотя бы чуть чуть)

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Буквоед

Провод длинный, можно и на зарядке комментировать, ну.

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Вадим Д.

ИИ, может, и не нужно, а нейрочеловеку не мешает иногда подкрепиться.

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Bib Fortuna

Про человека сильно…

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Пётр Радищев

Да как ты блять успеваешь?

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Вадим Д.

Легко.

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Роман Леонтьев

Нам, простым смертным, этого не понять.

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Слегка Придурковатый

Криптаны должны страдать.

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Буквоед

Вы, наверное, даже не представляете промышленную инфраструктуру майнинга под Братском (специально возле Братской ГЭС), например.

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Darth Swordman

Промышленники и так договорятся с кем надо. А хомяки должны страдать, всё верно. Карма у них такая, что уж поделать)

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Буквоед

Похоже, не получается договориться втихую, раз выплеснулось.

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Слегка Придурковатый

Я ей владею.

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miumi xiumi

А что думают российские инфоцыгане?

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Barone Rosso

Думают как бы с портняжкой вместе к аязику не уехать в гости.

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Кирилл Добряков

Пока попросили, а что будет принято по итогу не понятно. Будем надеется что ГД учтёт мнение майнеров. Ждём реакции.

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Aleksandr

у Грефа читал несколько лет тому назад своя ферма
а остальным нельзя, битка же мало

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Гриша Колесников

Сейчас допросятся и вообще запретят

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19 комментариев
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