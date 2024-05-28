Майнеры попросили Госдуму разрешить иностранным компаниям легально работать в стране Статьи редакции
А также не предоставлять регионам право запрещать майнинг по своему усмотрению.
- Российские майнеры раскритиковали обновлённый законопроект о регулировании криптовалют. Ассоциация промышленного майнинга (АПМ) направила авторам документа письмо с предложением внести изменения, пишет Forbes.
- АПМ просит законодателей разрешить зарубежным компаниям легально работать в стране. Пока порядок доступа иностранцев на российский рынок майнинга не прописан в принципе, отмечают в ассоциации.
- При этом значительный объём действующих майнинговых мощностей принадлежит иностранным владельцам, преимущественного из Китая и стран Персидского залива. Если не внести поправки, отрасль лишится существующих и будущих инвесторов.
- Авторы письма предлагают позволить иностранным инвесторам размещать в России собственное оборудование для майнинга или арендовать его, покупать вычислительные мощности, регистрироваться в специальном реестре и платить налоги.
- В АПМ также выступают против положений законопроекта, наделяющих регионы правом по своему усмотрению запрещать майнинг. Такое регулирование негативно отразится на инвестициях в отрасль и доходы региональных бюджетов, считают в организации.
- Кроме того, собственники и арендаторы майнинговых мощностей могут обратиться в суды, чтобы добиться компенсации убытков. Майнеры указывают на практику решений Конституционного суда, согласно которой ограничение владения или пользования на основании федерального закона должно сопровождаться соразмерной компенсацией убытков из бюджета.
- Авторы законопроекта обещают «подумать» над формами и механиками иностранных инвестиций в майнинговую отрасль. Однако запрет на майнинг в некоторых регионах пересматривать не планируют: «Правительство будет действовать в интересах жителей регионов, особенно когда речь идет об энергодефиците и незаконных подключениях», — пояснил депутат Анатолий Аксаков.
- Депутаты Госдумы внесли поправки в законопроект о регулировании майнинга криптовалют в апреле 2024 года. Они, среди прочего, предусматривают запрет на «организацию обращения» криптовалют в стране и позволяют заниматься майнингом только российским юрлицам и ИП, внесённым в спецреест.
- Майнеров также могут обязать предоставлять информацию о получении криптовалют и об адресах-идентификаторах в уполномоченный орган.
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Вадим, ну возьми минутку на покушать хотя бы.
10:11, какой кушать?!
Завтрак уже давно кончился, а обед ещё и не думал начинаться (с)
Зачем ИИ кушать?
ну постоять на зарядке хотя бы чуть чуть)
Провод длинный, можно и на зарядке комментировать, ну.
ИИ, может, и не нужно, а нейрочеловеку не мешает иногда подкрепиться.
Комментарий удален модератором
Про человека сильно…
Да как ты блять успеваешь?
Легко.
Нам, простым смертным, этого не понять.
Комментарий удален модератором
Криптаны должны страдать.
Вы, наверное, даже не представляете промышленную инфраструктуру майнинга под Братском (специально возле Братской ГЭС), например.
Промышленники и так договорятся с кем надо. А хомяки должны страдать, всё верно. Карма у них такая, что уж поделать)
Похоже, не получается договориться втихую, раз выплеснулось.
Я ей владею.
А что думают российские инфоцыгане?
Думают как бы с портняжкой вместе к аязику не уехать в гости.
Пока попросили, а что будет принято по итогу не понятно. Будем надеется что ГД учтёт мнение майнеров. Ждём реакции.
у Грефа читал несколько лет тому назад своя ферма
а остальным нельзя, битка же мало
Сейчас допросятся и вообще запретят