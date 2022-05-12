Terraform Labs выплатит около $4,5 млрд, чтобы урегулировать спор с SEC о мошенничестве со стейблкоином TerraUSD

Из-за него криптоинвесторы потеряли примерно $40 млрд.Об этом сообщили Decrypt, Bloomberg и Reuters. Предварительного соглашения стороны достигли в мае 2024 года.Так, Terraform Labs выплатит около $3,59 млрд с процентами, а также штраф в размере $420 млн. Основатель До Квон отдаст $204,3 млн в виде процентов, штрафа и компенсации и как минимум столько же должен начислить к «конкурсной массе», которую распределят между инвесторами.В рамках соглашения криптокомпании должны будут назначить доверенное лицо или управляющего, чтобы провести процедуру банкротства в соответствии с 11 главой американского кодекса и рассчитаться с кредиторами и инвесторами.Соглашение, предоставленное Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), должен одобрить судья Джед Ракофф. О том, что он может дать отрицательное заключение, СМИ не говорят.Глава Terraform Labs Крис Амани после новостей рассказал, что компания прекратит работу и попробует продать экосистемные проекты, а также предложил сообществу «взять на себя» управление блокчейном Terra.До Квон. Источник фото: APСтейблкоин TerraUSD был привязан к стоимости доллара через криптовалютный токен Luna. Его курс начал падать в мае 2022 года, в результате чего криптоинвесторы потеряли около $42 млрд.В сентябре суд в Южной Корее выдал ордер на арест До Квона по обвинению в мошенничестве. Аналогичные обвинения выдвинули в США. Позже его задержали в Черногории. США и Южная Корея запросили экстрадицию. Суд её одобрил, но апелляционная инстанция отменила решение и отправила дело на пересмотр.Павел КомаровскийДеньги12.05.2022«Я не халявщик, я партнер»: как обещали надежные 20% годовых в долларах на блокчейне, и почему всё развалилось В этой статье мы сначала разберемся, откуда берется такая чудесная доходность, и как ее люди получают. А потом посмотрим в прямом эфире, как выглядит деконструкция финансовой пирамиды UST/Luna (мемы прилагаются!).#новости #terrausd #luna
- Украсть $100 млрд
- Выплатить штраф $4,5 млрд
Profit
Даже если раскидать во всех +1.5 млрд $, что бы уйти спокойнее и 4 млрд на обнал через цифру = 90 млрд $ профит
Полина, привет!
Помоги связаться с тех поддержкой
Игнорируют 5 дней.
Добавили блог в раздел КОРПОРАТИВНЫЙ
Здравствуйте.
Пожалуйста, подскажите почту, с которой писали 👀
Проверили. К сожалению, письмо не поступало 😔
Ответ с объяснением о статусе блога направим на указанную почту.
О нет, только не трогайте блокчейн, еще и вас там не хватало, сейчас напихаете туда своего любимого ии и все слетит к чертям!
Фантастика