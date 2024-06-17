Выжимка материала издания. Кто создал Hamster CombatО том, что по косвенным признакам к игре Hamster Kombat имеет отношение сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович, сообщил Telegram-канал «Жаба и гадюка». Его авторы обратили внимание, что за два месяца до запуска игры одновременно с основным доменом создали ещё один — hamsterkombat.com.При регистрации указана почта [email protected], которая принадлежит компании Arenum ltd. Среди её акционеров числятся Гуринович и предприниматели Александр Зеленщиков и Александр Пасечник. Личный номер последнего также использовали при создании домена.Это же утверждают и источники The Bell. По словам одного, среди бенефециаров игры числится и Telegram, где появилась Hamster Kombat. Второй говорит, что интерес «опосредованный» и заключается «скорее в продвижении самого мессенджера с помощью игры».Hamster Kombat — игра, которая запустилась 26 марта 2024 года и меньше чем за две недели набрала 1 млн игроков. Сейчас, если верить создателям, в неё играет 150 млн пользователей. Это «кликер», в котором игрокам предлагают «тапать» по изображению хомяка и зарабатывать таким образом монетки.Игра — криптовалютный проект, пользователи ожидают, что заработанные монетки разместят на бирже и те конвертируются в реальные деньги. По такому же принципу работает игровой проект Notcoin, появившийся в январе 2024-го. Он уже выполнил обещание превратить внутриигровую валюту в настоящую, когда в апреле начал торговаться на бирже. Об успехах Notcoin писал и Павел Дуров — в том числе, что подаренные ему игроками токены NOT за две недели подорожали с $6 млн до $24 млн.Hamster Kombat, вероятно, тоже готовится к листингу, но никаких точных планов нет.Зачем это разработчикам и TelegramГлавная причина — трафик. «В этих игрушках много трафика. Очень много трафика», — объясняет собеседник The Bell. По его словам, трафика в «кликерах» больше, чем у «Яндекса» и VK вместе взятых, и он хорошо продаётся.«Обороты» Hamster Kombat сейчас достигают «нескольких миллионов долларов в день», утверждает источник The Bell. Другой говорит, что рекламная модель у игры запущена не целиком, в день она может зарабатывать «сотни тысяч долларов». Деньги идут от рекламодателей, в основном криптобирж, которые платят за конкретные действия игроков: переходы на сайт, просмотр роликов, установку кошельков.Для Telegram такие «завирусившиеся» проекты — возможность зарабатывать на новых криптовалютах, продвигать блокчейн TON и рекламировать платформу как «новый App Store», с которым работать проще, чем с магазинами Apple и Google. Успех Hamster Combat для мессенджера — «самая масштабная бесплатная рекламная кампания в истории», утверждает источник издания.Банши ИнишеринаКрипто11 июняЧто такое Hamster Kombat и есть ли реальный шанс заработать в этой игре Крипто-эксперт отвечает, «развод» это или нет» и стоит ли начинать играть #hamstercombat
Как круто, что в делаются такие проекты 💪😎👍