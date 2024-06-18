Бывший глава «VK Знакомств» запустил приложение для знакомств в Telegram на блокчейне TON

За действия пользователей сервис выплачивает вознаграждения в Toncoin.Видео TON DatingО запуске TON Dating сообщил основатель сервиса и бывший руководитель «VK Знакомств» Владимир Махов. Создать профиль можно только после прохождения многоступенчатой верификации.Алгоритм подтверждения личности пользователя работает по принципам, которые применяются в онлайн-банкинге, отмечает Махов. Для регистрации нужно указать имя и фамилию, профиль в Instagram*, загрузить три фотографии и отправить селфи.Девушки могут использовать TON Dating бесплатно. Для мужчин стоимость месячной подписки составляет 2500 Stars (виртуальная валюта Telegram; около 4500 рублей).При этом каждый пользователь может монетизировать свои действия в приложении. Сервис выплачивает вознаграждение в криптовалюте Toncoin за «приглашения друзей», «лайки» и «мэтчи». Его размер зависит от количества совершённых действий.Инвестиции в разработку приложения составили $100 тысяч. Выплата вознаграждений осуществляется за счёт перераспределения части денег, которые платят за подписку мужчины.По словам основателя, в течение трёх лет TON Dating планирует получить не менее 0,1% аудитории Telegram и TON в странах СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки, Европы и Азии.*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. #новости #tondating #telegram #ton
Опять эскортной фигней какой-то попахивает🤣
Криптоэскорт!
Никогда не понимал этого "девушкам бесплатно". Я думал, это вымерло ещё в конце 90х. И, вообще, разве это не унизительно для тех же девушек? В любом случае, демографические реалии таковы, что, скорее, мужчинам должны платить за то, что они в принципе заходят в такие приложения.
Для нормальных унизительно, а для блядей считай еще один авито замутили. Сейчас появятся спецы по раскрутке в этой приложке, и будет все онлифансово
Ну а какой еще есть способ выровнять м/ж в соотношении 50 на 50?
Понимаешь. Потому что на рынке отношений ключевой игрок это женская особь. Женщина определяет кому дасть. У нас по сути матриархат и культ пельмешка. На ютубчеге есть куча видево которое на пальцах показывает как это работает.
Если сделать вход одинаковым для всех или платным для женщин, то это будет чисто сосисочная вечеринка. Статистику не наебёшь.