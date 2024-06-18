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Артур Томилко
Крипто

Бывший глава «VK Знакомств» запустил приложение для знакомств в Telegram на блокчейне TON

За действия пользователей сервис выплачивает вознаграждения в Toncoin.

Видео TON Dating
  • О запуске TON Dating сообщил основатель сервиса и бывший руководитель «VK Знакомств» Владимир Махов. Создать профиль можно только после прохождения многоступенчатой верификации.
  • Алгоритм подтверждения личности пользователя работает по принципам, которые применяются в онлайн-банкинге, отмечает Махов. Для регистрации нужно указать имя и фамилию, профиль в Instagram*, загрузить три фотографии и отправить селфи.
  • Девушки могут использовать TON Dating бесплатно. Для мужчин стоимость месячной подписки составляет 2500 Stars (виртуальная валюта Telegram; около 4500 рублей).
  • При этом каждый пользователь может монетизировать свои действия в приложении. Сервис выплачивает вознаграждение в криптовалюте Toncoin за «приглашения друзей», «лайки» и «мэтчи». Его размер зависит от количества совершённых действий.
  • Инвестиции в разработку приложения составили $100 тысяч. Выплата вознаграждений осуществляется за счёт перераспределения части денег, которые платят за подписку мужчины.
  • По словам основателя, в течение трёх лет TON Dating планирует получить не менее 0,1% аудитории Telegram и TON в странах СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки, Европы и Азии.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #tondating #telegram #ton

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57
57 комментариев
Mr Black

Опять эскортной фигней какой-то попахивает🤣

29
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Веселый стробоскоп

Криптоэскорт!

4
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SpaceCobra

Никогда не понимал этого "девушкам бесплатно". Я думал, это вымерло ещё в конце 90х. И, вообще, разве это не унизительно для тех же девушек? В любом случае, демографические реалии таковы, что, скорее, мужчинам должны платить за то, что они в принципе заходят в такие приложения.

19
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Екатерина Петрова

Для нормальных унизительно, а для блядей считай еще один авито замутили. Сейчас появятся спецы по раскрутке в этой приложке, и будет все онлифансово

6
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Vilent

Ну а какой еще есть способ выровнять м/ж в соотношении 50 на 50?

5
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Пролетая над ведром картошки.

Понимаешь. Потому что на рынке отношений ключевой игрок это женская особь. Женщина определяет кому дасть. У нас по сути матриархат и культ пельмешка. На ютубчеге есть куча видево которое на пальцах показывает как это работает.

4
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Андрей

Если сделать вход одинаковым для всех или платным для женщин, то это будет чисто сосисочная вечеринка. Статистику не наебёшь.

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