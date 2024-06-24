Количество пользователей Telegram-«тапалки» TapSwap выросло до 56 млн человек

За «несколько месяцев» и «без рекламы».Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров, назвав популярность бота «ошеломительной».На момент публикации у официального Telegram-канала проекта 23,3 млн подписчиков. В разделе «Статистика» уже самого бота сказано: общее количество пользователей составляет 57,18 млн человек, а ежедневных игроков — 17,71 млн человек.TapSwap — классическая игра-«тапалка», или же «кликер». Нужно нажимать на золотую монету, чтобы зарабатывать внутреннюю виртуальную валюту. Аналогичную механику используют Notcoin, Hamster Kombat и другие проекты.Увеличить «заработок» в TapSwap помогают платные усилители, выполнение заданий и рефералы — игроки, которых пользователь позвал по своей уникальной реферальной ссылке. Есть также бот Tapbot, который сможет жать на монету, пока игрок не в онлайне.Изначально проект развивался на блокчейне Solana, но позже мигрировал на Ton.Источник скриншота: DecryptСоздатели TapSwap обещают провести «эйрдроп» — раздачу крипты, которую можно будет обменять на бирже. Они говорят, что условия будут «справедливыми», но детали не раскрывают.Будьте осторожны: эти и другие анонсы нельзя считать гарантией, что разработчики выполнят обещания и игровые монетки можно будет конвертировать в реальные деньги,— vc.ru.#новости #тапалки #telegram
Вот это тема, налетай братва!
Нужно просто тапать! Все остальные на завод!
так на заводе тапинг вообще можно автоматизировать! найти какую-нибудь шайтан-машину, чтоб она тапала по телефонам всех работяг. потом, как только состоится листинг, начальник производства жестко разбогатеет и уедет на мальдивы!!!!!!!!!!!!!! (или выкупит мальдивы)
тапальщики отличаются больше вовлеченностью, чем юзеры "бесплатных" сервисов, где дата юзерв так же продается. это рост платформы для рекламы. Далее ты жертвуешь 5-10%, которые тебе дают мейеджоры, раздаешь хомякам - и тут уже экономику смотреть
Все! Увольняйтесь с работы! Здесь реальные деньги!
Все проще, покупаем пачку рефералов за пару тысяч рублей и сразу в топ, но могут забанить впоследствии.
Если даже я, вроде бы слегка придурковатый, понимаю, что это полный пиздец и днище, то кем же являются те 56 миллионов?
Пашины креативы никогда не были ни пиздецом, ни днищем )) Именно поэтому Паша живет в Дубае и ужинает в мишленовских ресторанах Бурж Халифы, а ты живешь в Бутово и загружаешься на ночь в заплеванных разливайках. Без обид, просто расставляю акценты.