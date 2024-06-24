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Полина Лааксо
Крипто

Количество пользователей Telegram-«тапалки» TapSwap выросло до 56 млн человек

За «несколько месяцев» и «без рекламы».

  • Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров, назвав популярность бота «ошеломительной».
  • На момент публикации у официального Telegram-канала проекта 23,3 млн подписчиков. В разделе «Статистика» уже самого бота сказано: общее количество пользователей составляет 57,18 млн человек, а ежедневных игроков — 17,71 млн человек.
  • TapSwap — классическая игра-«тапалка», или же «кликер». Нужно нажимать на золотую монету, чтобы зарабатывать внутреннюю виртуальную валюту. Аналогичную механику используют Notcoin, Hamster Kombat и другие проекты.
  • Увеличить «заработок» в TapSwap помогают платные усилители, выполнение заданий и рефералы — игроки, которых пользователь позвал по своей уникальной реферальной ссылке. Есть также бот Tapbot, который сможет жать на монету, пока игрок не в онлайне.
  • Изначально проект развивался на блокчейне Solana, но позже мигрировал на Ton.
Источник скриншота: <a href="https://decrypt.co/resources/tapswap-tips-guide-earn-most-coins-telegram-crypto-game" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Decrypt</a>
Источник скриншота: Decrypt
  • Создатели TapSwap обещают провести «эйрдроп» — раздачу крипты, которую можно будет обменять на бирже. Они говорят, что условия будут «справедливыми», но детали не раскрывают.
  • Будьте осторожны: эти и другие анонсы нельзя считать гарантией, что разработчики выполнят обещания и игровые монетки можно будет конвертировать в реальные деньги,— vc.ru.

#новости #тапалки #telegram

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40
40 комментариев
Сергей Митрофанов

Вот это тема, налетай братва!
Нужно просто тапать! Все остальные на завод!

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1
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Полина Лааксо
Автор

так на заводе тапинг вообще можно автоматизировать! найти какую-нибудь шайтан-машину, чтоб она тапала по телефонам всех работяг. потом, как только состоится листинг, начальник производства жестко разбогатеет и уедет на мальдивы!!!!!!!!!!!!!! (или выкупит мальдивы)

4
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Nikolay Vavilov

тапальщики отличаются больше вовлеченностью, чем юзеры "бесплатных" сервисов, где дата юзерв так же продается. это рост платформы для рекламы. Далее ты жертвуешь 5-10%, которые тебе дают мейеджоры, раздаешь хомякам - и тут уже экономику смотреть

1
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Денис Фадеев

Все! Увольняйтесь с работы! Здесь реальные деньги!

1
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Борис

Все проще, покупаем пачку рефералов за пару тысяч рублей и сразу в топ, но могут забанить впоследствии.

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Слегка Придурковатый

Если даже я, вроде бы слегка придурковатый, понимаю, что это полный пиздец и днище, то кем же являются те 56 миллионов?

7
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Дед Мазай

Пашины креативы никогда не были ни пиздецом, ни днищем )) Именно поэтому Паша живет в Дубае и ужинает в мишленовских ресторанах Бурж Халифы, а ты живешь в Бутово и загружаешься на ночь в заплеванных разливайках. Без обид, просто расставляю акценты.

2
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