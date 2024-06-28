В Казахстане разрешили торговать Toncoin на платформах с лицензией местного регулятора AFSA

Токен TON «соответствует нормативным стандартам».AFSA — комитет «Международного финансового центра "Астана"» по регулированию финансовых услуг. На 28 июня 2024 года он одобрил 107 цифровых активов, среди которых: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether USDT, Cardano, Ripple, Solana, Polygon, Stellar, сам Toncoin и другие.По словам ведомства, «включение Toncoin в регулируемую среду привлечёт новую волну институциональных и розничных инвесторов, ищущих безопасные и прозрачные варианты торговли».Toncoin — нативная криптовалюта блокчейна The Open Network. Его запустили Павел и Николай Дуровы в 2018 году. В 2020-м они объявили о закрытии проекта из-за разбирательств с регулятором в США.Позже за его развитие взялись члены сообщества TON Foundation. Дуров подчеркнул, что Telegram в развитии участвовать не будет. При этом в тонкойнах каналы получают деньги по программе монетизации. За них же продаются никнеймы на платформе Fragment. И в TON выводят внутреннюю валюту Telegram — Stars, или «Звёзды».Павел Дуров во время визита в Узбекистан в середине июня 2024 года. Источник: Otabek Umarov18 июня 2024 года глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев рассказал, что пригласил Дурова посетить страну. «Есть что обсуждать: запуск совместных лабораторий и так далее. Вы знаете, что Telegram — это высокотехнологичная компания», — объяснил он. 27 июня основатель Telegram прибыл в Астану. По словам Мадиева, уже успел посмотреть технопарк Astana Hub.В конце 2023 года казахстанское издание Kursiv Media писало: по закону о «Цифровых активах» в Казахстане запрещён выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также работа криптобирж по таким активам, за исключением территории «Международного финансового центра "Астана"».По тогдашним данным издания, лицензия AFSA на работу в стране была у Binance, CaspianEx, Biteeu, Upbit, Bybit и других.#toncoin #ton #telegram #павелдуров #новости
На фото же зять президента Узбекистана, один из самых влиятельных людей в стране. А я наивно думал, Дуров едет встречаться с бизнес-сообществом, проводить митапы...
Дуров непьющий, некурящий и неколющийся. Какие нахрен митапы с бизнес-сообществом?
хе-хе
тут вам не гейропа
это азия
без разрешения местного паханата хрен ты что тут запустишь
Казахи молодцы, самая здоровая на голову нация из всего постсоветского пространства. Щас как намайнят тонны койнов, станут еще и самой богатой нацией )))
У них на это чуйка
Дуров наконец посмотрел «Борат» и нашёл идеальную, достаточно безумную страну для своих криптоидей.
Из "достаточно безумной страны" он в свое время свалил, хлопнув дверью и забрав ключи.