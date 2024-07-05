«Тапалки» в Telegram — несколько игр, чтобы размять пальцы

По умолчанию в «кликерах» требуется одно — усердно нажимать на экран. Но иногда обходится и без этого.Источник графики: DecryptЧто такое «тапалки» или «кликеры»Это игры с простой механикой — нужно раз за разом нажимать на объект на экране, будь то монета, цветок, птица, звенья, котик или кристалл.Такие мини-игры существовали и до нашумевших Hamster Kombat и Notcoin в Telegram, просто ничего не обещали взамен. Достаточно вспомнить Flappy Bird, в которой игрок контролировал полёт жёлтой птицы.В случае с играми в Telegram с каждым кликом пользователь обычно зарабатывает виртуальные монеты. Их можно потратить на игровые бонусы: прокачать персонажа, если он есть, быстрее повысить уровень и открыть новые возможности, а также помножить виртуальный «заработок». Как работают «тапалки»Основной способ «заработка» — жать на экран, но иногда и это необязательно. За цифровые монетки можно купить бота, который будет делать это автоматически. Кто-то подключает и внешние скрипты и настраивает целые «фермы»: все дополнительные аккаунты создаются по реферальной ссылке первого и приносят ему бонусы за якобы «чужие» достижения.«Кликеры» в Telegram также не ограничиваются базовой механикой и делают ставку на активность сообщества. Об этом говорят и в Hamster Kombat, заявляя: это не «кликер» и не «тапалка», а игра, основанная на общности и единстве.В таких играх, помимо реферальных программ, часто есть лиги, которые соревнуются друг с другом за лидерство. Пользователь автоматизировал клики по хомякуКакие бывают «тапалки»TapSwapЗадача пользователей Telegram-«тапалки» TapSwap — нажимать на золотую монету на экране и «зарабатывать» монетки.Это одна из самых популярных игр. Количество её пользователей выросло до 56 млн за «несколько месяцев» и «без рекламы», сообщал основатель Telegram Павел Дуров. Гайд по TapSwapHamster Kombat«Тапать» нужно по хомяку-гендиректору криптобиржи.Количество пользователей проекта Hamster Kombat выросло до 239 млн за три месяца с момента запуска. Дуров назвал игру «интернет-феноменом».По данным источников The Bell, к созданию причастен сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович. А Telegram заинтересован в игре потому, что для мессенджера это возможность зарабатывать на криптовалютах, продвигать блокчейн TON и рекламироваться как площадка для других мини-приложений. Гайд по Hamster KombatDotcoinНажимать нужно на жёлтую сферу. Вместо лиг в игре кланы. Так выглядит DotcoinYesCoinЗдесь нужно не «тапать», а водить пальцем по экрану, чтобы собирать пиксельные монетки. Так выглядит YesCoinBlum«Тапать» нужно по зелёным цветам, время на прохождение «уровня» ограничено. Иногда выпадают кристаллы — они останавливают время. Если нажать на бомбу — сгорят монеты. Так выглядит BlumCatizenМеханика немного отличается от типичных «кликеров», но тоже простая: нужно скрещивать котиков, тем самым их прокачивая. Гайд по CatizenGemzБлижайший аналог к Hamster Kombat. Кликать нужно по алмазу. Маскот проекта — ленивец. Источник: DecryptPixelTapОсновной объект для усердных нажатий — золотая монета, как в TapSwap и одной из самых популярных «тапалок», Notcoin.Источник: DecryptW-Coin «Сородич» PixelTap и Notcoin, только монета на этот раз графитовая. Так выглядит автоматизация кликов в W-CoinMemeFi CoinНазвание говорит само за себя — «тапать» нужно по мемам: по лягушонку Pepe или, например, собаке Doge.Источник: DecryptКак заработать на «тапалках»Обычно разработчики обещают, что «скоро» или «в будущем» выпустят настоящий токен, на который обменяют часть заработанных игроком виртуальных монет. Такие токены потом можно конвертировать в другую криптовалюту и обменять на фиатные деньги — например, доллары.Notcoin, в которую поиграть на момент публикации уже не получится, действительно провела листинг, но игровые балансы преобразовали в токены NOT в соотношении 1000:1, а не 1:1.Но в остальном никаких гарантий, что листинг состоится и пользователь сможет заработать на таких играх, нет. Расскажите в комментариях, на что «тапаете» и смогли ли заработать на Notcoin, если успели в неё поиграть.#telegram #тапалки