Криптобиржа Bybit добавила Hamster Combat на площадку для премаркет-торговли — это не официальный листинг

Команда игры пока не выпускала собственный токен. Криптобиржа Bybit объявила, что добавила токен «тапалки» Hamster Kombat (HMSTR) на свою платформу премаркет-торговли. Торги начались 8 июля 2024 года в 13:00 мск.Это не официальный листинг — вывести виртуальные монетки из Hamster Combat в Telegram на биржу не получится. Также объявление Bybit не гарантирует, что «тапалка» разместится у них на платформе. Такие же торги ещё в июне 2024-го анонсировала криптобиржа KuCoin, они запустятся 19 июля.Сама Hamster Combat о листинге не заявляла. По словам Павла Дурова, «скоро» команда игры выпустит свой токен на TON — но даты не уточнялись.Премаркет на криптовалютной бирже в общих чертах похож на торговлю опционами или поставочными фьючерсами. Он даёт возможность торговать токенами, которые ещё не выпустили. Участники торгов делают «ставки» на то, какой будет цена будущей монеты. Они создают или исполняют уже существующие ордера на покупку или продажу — цены предлагают покупатели или продавцы, те отличаются от официальной стоимости после листинга.Покупателю для приобретения токена нужно оплатить комиссию. Продавцу — оплатить комиссию и внести залог: если он не выполнит ордер на продажу, то потеряет эту сумму, часть от неё перечислят покупателю в качестве компенсации.Такая торговля может помочь проанализировать колебания котировок, узнать рыночные настроения, возможные тенденции, построить будущую торговую стратегию. Но она высокорисковая — участники могут потерять все свои средства.Первым на vc.ru об этом рассказал Vladislav Ch.Евгения ЕвсееваКрипто17 июняКто создал игру Hamster Kombat: The Bell — об основателях из России и возможностях продвижения для Telegram Выжимка материала издания. #новости #hamstercombat
Последняя сделка 10000 хомяков за 5 рублей. Сколько надо было пальцем тыкать, что заработать 10000 хомяков?
Пока умники считают всех других людей идиотами. 💁♀️
Те кто тапает на хомяка - станут миллионерами.
История с биткоином повторяется 🤗😊💁♀️
Да сколько бы не было, найдутся те, кто тыкнет. Халява же, ничего делать не нужно
Что-то не бьётся ваша математика:
1. Последняя цена (за токен?): 0.001 USDT или 1/10 «цента»;
2. Цена последней сделки: 0.05 USDT или 5 «центов»;
3. 0.05 / 0.001 = 50.
Откуда 10 тысяч?
Не все понимают, что даже затраты на электроэнергию, потраченную на зарядку смартфона, не окупятся.
Сейчас прибегут и расскажут как был какой-то чувак который на тонкоине поднял много много баксов, потому что верил и поднялся.
Граждане, начинайте тапать с утроенной силой! Навались! В жопу сон, семью, работу - тапай хомяка! Это ваш билет в светлое безбедное и свободное будущее! Гойда!