Криптобиржа Bybit добавила Hamster Kombat на площадку для премаркет-торговли — это не официальный листинг

Команда игры пока не выпускала собственный токен. Криптобиржа Bybit объявила, что добавила токен «тапалки» Hamster Kombat (HMSTR) на свою платформу премаркет-торговли. Торги начались 8 июля 2024 года в 13:00 мск.Это не официальный листинг — вывести виртуальные монетки из Hamster Combat в Telegram на биржу не получится. Также объявление Bybit не гарантирует, что «тапалка» разместится у них на платформе. Такие же торги ещё в июне 2024-го анонсировала криптобиржа KuCoin, они запустятся 19 июля.Сама Hamster Combat о листинге не заявляла. По словам Павла Дурова, «скоро» команда игры выпустит свой токен на TON — но даты не уточнялись.Премаркет на криптовалютной бирже в общих чертах похож на торговлю опционами или поставочными фьючерсами. Он даёт возможность торговать токенами, которые ещё не выпустили. Участники торгов делают «ставки» на то, какой будет цена будущей монеты. Они создают или исполняют уже существующие ордера на покупку или продажу — цены предлагают покупатели или продавцы, те отличаются от официальной стоимости после листинга.Покупателю для приобретения токена нужно оплатить комиссию. Продавцу — оплатить комиссию и внести залог: если он не выполнит ордер на продажу, то потеряет эту сумму, часть от неё перечислят покупателю в качестве компенсации.Такая торговля может помочь проанализировать колебания котировок, узнать рыночные настроения, возможные тенденции, построить будущую торговую стратегию. Но она высокорисковая — участники могут потерять все свои средства.Первым на vc.ru об этом рассказал Vladislav Ch.Евгения ЕвсееваКрипто17 июняКто создал игру Hamster Kombat: The Bell — об основателях из России и возможностях продвижения для Telegram Выжимка материала издания. #новости #hamstercombat
Можно всех поздравить, вопрос только с чем
хомякойнов ахахах
Помнится году в 12-м была на BTC-e шутка про трейдеров из 8Б.
Правда потом BTC-e ...
Граждане, начинайте тапать с утроенной силой! Навались! В жопу сон, семью, работу - тапай хомяка! Это ваш билет в светлое безбедное и свободное будущее! Гойда!
а порвался зачем?
все мои знакомые усердно уже несколько месяцев тапают и надеются на ману небесную , будет конечно обидно многим участникам остаться с пустыми руками взамен