Сервис для знакомств TON Dating временно снизил стоимость подписки, чтобы привлечь больше мужчин

Девушки могут пользоваться им бесплатно.Именно они и составляют 85% аудитории приложения и «сетуют» на нехватку собеседников, рассказали разработчики TON Dating.Сервис основал бывший руководитель «VK Знакомств» Владимир Махов, а заработал он в июне 2024 года. Для создания аккаунта нужно пройти верификацию — указать имя и фамилию, профиль в Instagram*, загрузить три фотографии и отправить свежее селфи.Ежемесячная подписка для мужчин на старте стоила 2500 «звёзд» (Stars — виртуальная валюта Telegram), или примерно 4400 рублей.Взгляды пользователей на неравные условия разделились. Одни говорили, что мужчин на сайтах знакомств «всегда больше» — даже там, где платят только они. По мнению других, такая политика должна быть унизительной для самих девушек.Полина ЛааксоСоцсети05.09.2022Приложение для знакомств Meete: абсолютно бесплатное для женщин, но платное для мужчин Последним придётся заплатить даже за то, чтобы поставить понравившейся девушке лайк.*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости #tondating #telegram #ton
Я сомневаюсь, что в этом приложении мужчин останавливала именно стоимость подписки😂
А что еще?
Именно они и составляют 85% аудитории приложения и «сетуют» на нехватку собеседников, рассказали разработчики TON Dating.Судя по новости цену подписки наоборот нужно повышать, а не понижать.
А вообще проще уже к проститутке сходить, учитывая расходы на свидание и прочее. Без мозгоёбства хотя бы.
Потому что все в Хамстер Комбат дро*ат, но ничего не получат или получат крошки которые в этот же миг превратятся в 0
нельзя класть все яйца в одну корзину, нужно успевать везде
Ну это реально киберпанк получается, что уже сутенеры перешли в легальную сферу и крышуют теперь просто доступ к женщинам, просто возможность написать им текстовое сообщение. В принципе мне как мужчине этот сервис глубоко неинтересен, я и на улице подойду познакомлюсь без проблем.
🤣🤣🤣мужики,давайте быстрее ,потом дороже будет -так они думали это работает )вообще бред заламывать стоимость таких сервисов