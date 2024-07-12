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Полина Лааксо
Крипто

Сервис для знакомств TON Dating временно снизил стоимость подписки, чтобы привлечь больше мужчин

Девушки могут пользоваться им бесплатно.

  • Именно они и составляют 85% аудитории приложения и «сетуют» на нехватку собеседников, рассказали разработчики TON Dating.
Сервис для знакомств TON Dating временно снизил стоимость подписки, чтобы привлечь больше мужчин
  • Сервис основал бывший руководитель «VK Знакомств» Владимир Махов, а заработал он в июне 2024 года. Для создания аккаунта нужно пройти верификацию — указать имя и фамилию, профиль в Instagram*, загрузить три фотографии и отправить свежее селфи.
  • Ежемесячная подписка для мужчин на старте стоила 2500 «звёзд» (Stars — виртуальная валюта Telegram), или примерно 4400 рублей.
  • Взгляды пользователей на неравные условия разделились. Одни говорили, что мужчин на сайтах знакомств «всегда больше» — даже там, где платят только они. По мнению других, такая политика должна быть унизительной для самих девушек.
Полина Лааксо
Соцсети
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Последним придётся заплатить даже за то, чтобы поставить понравившейся девушке лайк.

Интерфейс приложения

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #tondating #telegram #ton

15
15 комментариев
Федор Завитухин

Я сомневаюсь, что в этом приложении мужчин останавливала именно стоимость подписки😂

2
1
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Максим Соколовский

А что еще?

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Копчик

Именно они и составляют 85% аудитории приложения и «сетуют» на нехватку собеседников, рассказали разработчики TON Dating.Судя по новости цену подписки наоборот нужно повышать, а не понижать.

А вообще проще уже к проститутке сходить, учитывая расходы на свидание и прочее. Без мозгоёбства хотя бы.

3
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Genio Genio

Потому что все в Хамстер Комбат дро*ат, но ничего не получат или получат крошки которые в этот же миг превратятся в 0

1
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Полина Лааксо
Автор

нельзя класть все яйца в одну корзину, нужно успевать везде

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Томский Сибирячок

Ну это реально киберпанк получается, что уже сутенеры перешли в легальную сферу и крышуют теперь просто доступ к женщинам, просто возможность написать им текстовое сообщение. В принципе мне как мужчине этот сервис глубоко неинтересен, я и на улице подойду познакомлюсь без проблем.

1
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Eddy Levi

🤣🤣🤣мужики,давайте быстрее ,потом дороже будет -так они думали это работает )вообще бред заламывать стоимость таких сервисов

1
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