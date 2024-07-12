Основатели Hamster Kombat собрались привлечь в игру 1 млрд игроков

На середину июля 2024 года у «тапалки», по её данным, свыше 250 млн пользователей.Авторы игры поделились планами с изданием The Block. По их словам, Hamster Kombat — «больше чем игра». Это «семья», а также проект, который становится «одним из крупнейших в области финансовой грамотности и вопросов безусловного базового дохода» (он регулярно выпускает информационные ролики).Основатели вдохновлялись «успехом» Notcoin, «популярностью игр в соцсетях 2010-х», а также бумом мемных криптовалют и акций. В качестве примера они привели историю с трейдерами в Reddit, которые своей активностью раздули цену акций сети GameStop и «показали, какую власть розничные инвесторы могут возыметь над Уолл-стрит».Разработчики признались, что «видят всех, кто нагружает игру ботами», чтобы максимизировать «заработок», и предупредили: перед листингом нативного токена таких игроков «зачистят». То же касается тех, кто жульничает через реферальную программу. При этом запрещать «тапать» с разных устройств не планируют.В разговоре с The Block основатели не раскрыли своих имён и сказали только, что команда в прошлом работала с играми и блокчейн-технологиями, а также интересуется криптой с 2013 года. Источники медиа ранее говорили, что за запуском стоит сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович.Источник: Hamster KombatHamster Kombat — «тапалка» в Telegram, в которой нужно жать на хомяка ради виртуальных монет. Их также дают, если выполнять разные задания, покупать «бусты» (есть бот-«кликер») и собирать комбокарточки. Многие «зарабатывают» именно на этом, вместо того чтобы постоянно «тапать» (впрочем, кто-то переизобретает даже «тапинг»).Игру запустили в марте 2024 года. В июле биржа Bybit добавила токен Hamster Kombat — HMSTR — на площадку для премаркет-торговли, но это не официальный листинг и всё ещё не гарантия того, что он состоится.Полина ЛааксоКрипто15.07.2021Создатель Dogecoin: «Криптовалюты взяли худшее от капитализма — коррупцию, мошенничество, неравенство» Джексон Палмер с 2015 года воздерживался от обсуждения криптовалют, а теперь раскритиковал их и объяснил, почему больше не вернётся к ним.#новости #telegram
Надо обсудить эту тему в клабхаусе
Меняю хомяков на баллы в Нимсес или билеты МММ, писать в ЛС
Как-будто это было в другой жизни
Топовые владельцы хомяковых ферм уже обсуждают насущные новости.
Они просто хотят убедиться что население планеты дошло до максимальной точки деградации
Ну в целом, делают бабки на хомяках)) Это же прям шедевр, как хомяки которые бегают в колесе, так людей пускают по кругу, чтобы тащили людей, да и еще тыкали в экраны, только иногда как морковкой по губам водят возможным листингом и +100500% роста
ждем фильм от нетфликса