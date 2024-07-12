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Артур Томилко
Крипто

Анонимный продавец сообщил о продаже никнейма @dodopizza в Telegram за 70 тысяч TON

Имя и цели покупателя неизвестны.

  • Он продал никнейм @dodopizza за 70 тысяч TON (около 44,2 млн рублей). Информация о транзакции содержится на Tonviewer.
  • Неизвестный пользователь купил никнейм на платформе Fragment в ноябре 2022 года за 1865 TON (около 195 тысяч рублей по курсу на момент покупки), а в сентябре 2023-го выставил на торги.
  • В апреле 2024 года «Додо Пицца» подала иск к Telegram, чтобы вернуть юзернейм @dodopizza.
  • Компания также потребовала от суда обязать Telegram запретить покупку ников с товарными знаками. Заседание по делу назначено на 16 декабря 2024 года.

#новости #додопицца

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31 комментарий
Запопу Кусь

Ну опять гаденькая новость. 🤢🤮
Киберсквоттеры эти долбанные 💁‍♀️

Казалось бы, ну иди придумай что-то своё, займись чем-нибудь полезным. Так нет, они лучше будут сидеть на попе ровно и заниматься всякими абузами. Причём против кого? Против какой-то убогой пиццерии. 🤦‍♀️

Не знаю, что-то у меня от этого всего только настроение портится. Как-то я не особо приспособлена для этого мира. 🤔

5
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Альвар

Как ты умудрилась выжить до сих пор?

5
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Крутой Физрук

Киберсквоттер? Это новое обзывательство?

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Влад Светлый

Сам себе продал, чтобы цену набить.

5
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Берик Павлов

Всё это конечно нужно регулировать. Официальные организации не должны так много платить за ники

4
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KendSharrien

А кто6 кроме организаций должен за них платить?

2
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Хлоргексидин

Почему?

1
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