Анонимный продавец сообщил о продаже никнейма @dodopizza в Telegram за 70 тысяч TON

Имя и цели покупателя неизвестны.Он продал никнейм @dodopizza за 70 тысяч TON (около 44,2 млн рублей). Информация о транзакции содержится на Tonviewer.Неизвестный пользователь купил никнейм на платформе Fragment в ноябре 2022 года за 1865 TON (около 195 тысяч рублей по курсу на момент покупки), а в сентябре 2023-го выставил на торги.В апреле 2024 года «Додо Пицца» подала иск к Telegram, чтобы вернуть юзернейм @dodopizza.Компания также потребовала от суда обязать Telegram запретить покупку ников с товарными знаками. Заседание по делу назначено на 16 декабря 2024 года.#новости #додопицца
Ну опять гаденькая новость. 🤢🤮
Киберсквоттеры эти долбанные 💁♀️
Казалось бы, ну иди придумай что-то своё, займись чем-нибудь полезным. Так нет, они лучше будут сидеть на попе ровно и заниматься всякими абузами. Причём против кого? Против какой-то убогой пиццерии. 🤦♀️
Не знаю, что-то у меня от этого всего только настроение портится. Как-то я не особо приспособлена для этого мира. 🤔
Как ты умудрилась выжить до сих пор?
Киберсквоттер? Это новое обзывательство?
Сам себе продал, чтобы цену набить.
Всё это конечно нужно регулировать. Официальные организации не должны так много платить за ники
А кто6 кроме организаций должен за них платить?
Почему?